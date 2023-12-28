Особенности отпуска — как изменились условия отдыха во время войны

Люди на отдыхе. Фото: vidviday.ua

Украина увеличила продолжительность отпусков, но без сохранения зарплаты. Мобилизованные теперь получат компенсацию за неиспользованные дни отдыха. Вступившие в силу 24 декабря изменения в трудовом законодательстве инициированы в связи с реалиями военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отпуск во время военного положения

Ранее продолжительность основного отпуска во время военного положения не могла превышать 24 дня в году. Теперь работодатель может предоставлять дни отпуска сверх этого лимита после завершения военного положения без сохранения заработной платы. За исключением руководителей образовательных учреждений и категорий работников.

Также во время военного положения работодатель может отказать в отпуске работникам, привлеченным к производству товаров оборонного назначения или мобилизационных задач, за исключением социального отпуска и ухода за детьми до трех лет.

Отпуск за свой счет: продолжительность увеличена

Продолжительность отпуска без оплаты по семейным обстоятельствам или по другим причинам увеличена с 15 до 30 дней в году. Также в законе предусмотрен "карантинный" отпуск для самоизоляции во время эпидемий и пандемий.

Мобилизованные работники

Мобилизованные получат компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Заявление на выплату компенсации следует подать не позднее последнего дня месяца, в котором работник был уволен от работы по призыву на военную службу.

После увольнения с военной службы лицу предоставляется право на отпуск без оплаты продолжительностью 60 дней, который учитывается в стаже работы. Кроме того, отменено сохранение среднего заработка для педагогических и научно-педагогических работников, мобилизованных во время военного положения.

Перенос выходных

Решение о переносе выходных и рабочих дней определяется трудовым или коллективным договором или распоряжением работодателя, за исключением установленных случаев по Кодексу законов о труде.

Отпуск при рождении ребенка

Члены семьи могут взять оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью 14 дней в течение трех месяцев со дня рождения. Для одиноких родителей и других родственников есть дополнительные требования.

Эти изменения в законодательстве направлены на адаптацию к реалиям военного положения и улучшение условий труда и отдыха граждан.

Напомним, что каждый украинский военнослужащий имеет право на отпуск даже во время действия военного положения. Отпусков есть несколько видов, но чтобы его получить, бойцу обязательно следует написать и подать соответствующий рапорт.