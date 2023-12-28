Особливості відпустки — як змінилися умови відпочинку під час війни

Люди на відпочинку. Фото: vidviday.ua

Україна збільшила тривалість відпусток, але без збереження зарплати. Мобілізовані тепер отримають компенсації за невикористані дні відпочинку. Зміни в трудовому законодавстві, які набули чинності 24 грудня, ініційовані у зв'язку з реаліями воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Відпустка під час воєнного стану

Раніше тривалість основної відпустки під час воєнного стану не могла перевищувати 24 дні на рік. Тепер роботодавець може надавати дні відпустки понад цей ліміт після завершення воєнного стану без збереження заробітної плати. За винятком керівників освітніх закладів та певних категорій працівників.

Також, під час воєнного стану, роботодавець може відмовити у відпустці працівникам, залученим до виробництва товарів оборонного призначення або мобілізаційних завдань, за винятком соціальної відпустки та догляду за дітьми до трьох років.

Відпустка за власний рахунок: тривалість збільшили

Тривалість відпустки без оплати за сімейними обставинами чи з інших причин збільшена з 15 до 30 днів на рік. Також у законі передбачено "карантинну" відпустку для самоізоляції під час епідемій та пандемій.

Мобілізовані працівники

Мобілізовані отримають компенсації за невикористані дні відпустки. Заяву на виплату компенсації слід подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи через призов на військову службу.

Після звільнення з військової служби особі надається право на відпустку без оплати тривалістю 60 днів, яка враховується у стажі роботи. Крім того, скасовано збереження середнього заробітку для педагогічних та науково-педагогічних працівників, які були мобілізовані під час воєнного стану.

Перенесення вихідних

Рішення про перенесення вихідних та робочих днів тепер визначається трудовим чи колективним договором або розпорядженням роботодавця, за винятком встановлених випадків за Кодексом законів про працю.

Відпустка при народженні дитини

Члени родини можуть взяти оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю 14 днів протягом трьох місяців від дати народження. Для одиноких батьків та інших родичів є додаткові вимоги.

Ці зміни в законодавстві спрямовані на адаптацію до реалій воєнного стану та поліпшення умов праці та відпочинку громадян.

Нагадаємо, що кожен український військовослужбовець має право на відпустку, навіть під час дії воєнного стану. Відпусток є декілька видів, але щоб її отримати, бійцю обов'язково слід написати та подати відповідний рапорт.