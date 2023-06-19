Возмещение за жилье в Херсонской области: как работает комиссия

Пенсионерка в затопленной части Херсона. Фото: УНИАН

Правительство утвердило процедуру возмещения за разрушенное и поврежденное жилье из-за подрыва Каховской ГЭС. Граждане уже начали посылать заявки, но по процедуре помещения должна проверить комиссия. В Новокаховской громаде успели обследовать всего два дома, ведь на села постоянно летят вражеские авиабомбы.

Как работает комиссия в деоккупированных селах и в чем сложность правительственной процедуры, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал заместитель начальника Новокаховской городской военной администрации Олег Тарабака.

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"Заявки от людей поступают, девушки в реестре прорабатывают. Но не составляем акты, потому что там постоянные обстрелы проходят. Мы успели обследовать всего два дома, там постоянно сбрасывают авиабомбы. Военные не дают разрешения работать", — сказал Тарабака.

Он добавил, что ситуация меняется каждый день. Если неделю назад они могли составлять акты о разрушенных окнах, то сейчас этого дома вообще может не быть.

Женщина возле разрушенного жилья. Фото: Reuters

"Мы были неделю назад и в субботу (17 июня) в пгт Казацкое. Дома, которые еще стояли, уже их нет. На улице 5 домов нет — упала авиабомба. Вывести людей на работу нет возможности. В тот день, когда мы были, сброшены четыре авиабомбы, один человек погиб", — сказал Тарабака.

Он добавил, что местные уговаривают уехать, но они не соглашаются. Сейчас в громаде два деоккупированных населенных пункта — пгт Казацкое и село Веселое, население которых составляет около 700 человек.

Напомним, мэр Новой Каховки рассказал Новини.LIVE процедуру, которой нужно воспользоваться, чтобы получить компенсацию за жилье в Новокаховской громаде.