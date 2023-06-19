Відшкодування за житло на Херсонщині: як працює комісія

Відшкодування за житло на Херсонщині під загрозою: що заважає комісії
Уряд затвердив процедуру відшкодування за зруйноване та пошкоджене житло через підрив Каховської ГЕС. Громадяни вже почали надсилати заявки, але за процедурою помешкання має перевірити комісія. У Новокаховській громаді встигли обстежити всього два будинки, адже на села постійно летять ворожі авіабомби.
Як працює комісія в деокупованих селах і в чому складність урядової процедури, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів заступник начальника Новокаховської міської військової адміністрації Олег Тарабака.
"Заявки від людей надходять, дівчата в реєстрі опрацьовують. Але не складаємо акти, бо там постійні обстріли проходять. Ми встигли обстежити всього два будинки, там постійно скидають авіабомби. Військові не дають дозволу працювати", — сказав Тарабака.
Він додав, що ситуація змінюється щодня. Якщо тиждень тому вони могли складати акти про зруйновані вікна, то зараз цього будинку взагалі може не бути.
"Ми були тиждень тому і в суботу (17 червня) в смт Козацьке. Будинки, які ще стояли, вже їх немає. На вулиці 5 будинків немає — впала авіабомба. Вивести людей на роботу немає можливості. В той день, коли ми були, скинули чотири авіабомби, одна людина загинула", — сказав Тарабака.
Він додав, що місцевих вмовляють виїхати, але вони не погоджуються. Нині в громаді два деокупованих населених пункти — смт Козацьке та село Веселе, населення яких разом становить близько 700 людей.
Нагадаємо, мер Нової Каховки розповів Новини.LIVE процедуру, якою треба скористатися, щоб отримати компенсацію за житло в Новокаховській громаді.