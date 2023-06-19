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Відшкодування за житло на Херсонщині під загрозою: що заважає комісії

19 червня 2023 16:23
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Відшкодування за житло на Херсонщині: як працює комісія
Пенсіонерка в затопленій частині Херсона. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Уряд затвердив процедуру відшкодування за зруйноване та пошкоджене житло через підрив Каховської ГЕС. Громадяни вже почали надсилати заявки, але за процедурою помешкання має перевірити комісія. У Новокаховській громаді встигли обстежити всього два будинки, адже на села постійно летять ворожі авіабомби. 

Як працює комісія в деокупованих селах і в чому складність урядової процедури, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів заступник начальника Новокаховської міської військової адміністрації Олег Тарабака. 

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"Заявки від людей надходять, дівчата в реєстрі опрацьовують. Але не складаємо акти, бо там постійні обстріли проходять. Ми встигли обстежити всього два будинки, там постійно скидають авіабомби. Військові не дають дозволу працювати", — сказав Тарабака. 

Він додав, що ситуація змінюється щодня. Якщо тиждень тому вони могли складати акти про зруйновані вікна, то зараз цього будинку взагалі може не бути. 

зруйноване житло
Жінка біля зруйнованого житла. Фото: Reuters

"Ми були тиждень тому і в суботу (17 червня) в смт Козацьке. Будинки, які ще стояли, вже їх немає. На вулиці 5 будинків немає — впала авіабомба. Вивести людей на роботу немає можливості. В той день, коли ми були, скинули чотири авіабомби, одна людина загинула", — сказав Тарабака. 

Він додав, що місцевих вмовляють виїхати, але вони не погоджуються. Нині в громаді два деокупованих населених пункти — смт Козацьке та село Веселе, населення яких разом становить близько 700 людей. 

Нагадаємо, мер Нової Каховки розповів Новини.LIVE процедуру, якою треба скористатися, щоб отримати компенсацію за житло в Новокаховській громаді.  
 

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