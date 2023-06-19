Возмещение за жилье: на что рассчитывать жителям Каховки

Затоплена Новая Каховка. Фото: Соцсети

Правительство утвердило программу возмещения за разрушенное и поврежденное жилье в результате Каховской трагедии. Жители Новокаховской громады уже начали оставлять заявки, но получат деньги не все.

Кто может рассчитывать на государственную поддержку и какова процедура, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

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"Мы выложили информацию на сайте. У нас есть отдел регистрации и туда уже поступают заявки. Есть ответственный человек, который ведет реестр. Уже людям во время обращения рассказывает, какие документы нужны и что делать", — сказал мэр города.

Он добавил, что пока и сам не понимает, кто будет выдавать людям деньги — правительство или городская военная администрация, ведь пока до этого этапа не дошли.

Новая Каховка в первый день взрыва Каховской ГЭС. Фото: Соцсети

Создана комиссия, которая будет оценивать техническое состояние жилья. Она уже приступила к работе в нескольких населенных пунктах.

Добавим, что речь идет исключительно о деоккупированных территориях. То есть Новокаховская городская военная администрация занимается вопросом возмещения за жилье в пгт Казацкое и селе Веселое. О Новой Каховке речь не идет.

"О работе комиссий на оккупированных территориях речь не идет" , — подытожил мэр.

Напомним, в Офисе Президента Украины считают, что разрушение Каховской ГЭС было хорошо подготовлено и поддержано российским национальным законодательством. Такое мнение в интервью изданию Newsweek высказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Российские кафиры не позволили ООН приехать в районы левого берега Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.