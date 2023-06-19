Відшкодування за житло: на що розраховувати жителям нової Каховки

Затоплена Нова Каховка. Фото: Соцмережі

Уряд затвердив програму щодо відшкодування за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок Каховської трагедії. Мешканці Новокаховської громади вже почали лишати заявки, але отримають гроші не всі.

Хто може розраховувати на державну підтримку і якою є процедура, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

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"Ми виклали інформацію на сайті. У нас є відділ реєстрації і туди вже надходять заявки. Є відповідальна людина, яка веде реєстр. Вже людям за зверненням розповідає, які документи потрібні і що робити", — сказав мер міста.

Він додав, що поки і сам не розуміє, хто видаватиме людям гроші — уряд чи міська військова адміністрація, адже поки до цього етапу не дійшли.

Нова Каховка у перший день підриву Каховської ГЕС. Фото: Соцмережі

Наразі створена комісія, яка буде оцінювати технічний стан житла. Вона вже почала роботу в кількох населених пунктах.

Додамо, що йдеться виключно про деокуповані території. Тобто Новокаховська міська військова адміністрація займається питанням відшкодування за житло в смт Козацьке та селі Веселе. Про Нову Каховку не йдеться.

"Про роботу комісій на окупованих територіях не йдеться", — підсумував мер.

Нагадаємо, в Офісі Президента України вважають, що руйнування Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане російським національним законодавством. Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Newsweek радник Президента України з економічних питань Олег Устенко.

Російські окупанти не дозволили ООН приїхати до районів лівого берега Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. В результаті підриву було затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.