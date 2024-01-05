В Украине каждый может собирать FPV-дроны для военных — что для этого нужно

Украинский военный управляет дроном. Фото: ВСУ

Теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.

Об этом говорится на портале приложения Дія.

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Как собрать собственный дрон для ВСУ

Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис". Подпись — на информационной платформе Житомирский дрон, которую запустил Житомирский городской совет. Это площадка, которая объединяет инженеров, поставщиков, логистов и донаторов, чтобы дронов на фронте стало еще больше.

"FPV-дроны уже показали свою эффективность на фронте. "Птички" помогают прицельно уничтожать врага и сохранять жизнь наших военных. Благодаря платформе каждый сможет узнать четкий алгоритм действий и самостоятельно создавать такие БпЛА. Или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны. А если вы житель Житомирской громады — еще и получить 6 тысяч гривен компенсации за собранный дрон", — говорится на портале "Дія".

Если вы хотите собрать FPV-дроны:

Выделите платформу и нажмите — Хочу собрать дрон.

Авторизируйтесь через "Дія.Підпис". Вы автоматически получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные.

Пройдите онлайн-обучение.

Выберите, какой дрон будете собирать. Здесь получите детали о запчастях. При возникновении вопросов можно связаться со службой технической поддержки.

Передайте дрон через логиста на тестирование.

Если тестирование успешное, дрон поедет на фронт. А вы сможете посмотреть, как ваша "птичка" отработала по вражеским целям.

Источник: "Дія"

Как стать поставщиком запчастей для дронов

Благодаря платформе каждый сможет не только самостоятельно создавать такие БпЛА, но и стать поставщиком запчастей для них.

Если вы хотите поставлять запчасти для дронов:

Выделите платформу и нажмите — Хочу стать поставщиком запчастей.

Авторизируйтесь через "Дія.Підпис".

Предоставьте ссылку на запчасти в вашем интернет-магазине.

Это все — теперь инженеры смогут заказывать у вас детали для своих дронов.

На платформе можно задонатить на дроны. Для этого авторизация не требуется.

Источник: "Дія"

К проекту могут приобщаться другие громады и города и частично компенсировать своим жителям стоимость собранного дрона. Для этого на главной странице выберите "Стать партнером проекта".

Напомним, что из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.