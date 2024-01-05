Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Теперь каждый украинец может собирать FPV-дроны для военных — как присоединиться arrow

Теперь каждый украинец может собирать FPV-дроны для военных — как присоединиться

5 января 2024 11:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине каждый может собирать FPV-дроны для военных — что для этого нужно
Украинский военный управляет дроном. Фото: ВСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.

Об этом говорится на портале приложения Дія.

Читайте также:

Как собрать собственный дрон для ВСУ

Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис". Подпись — на информационной платформе Житомирский дрон, которую запустил Житомирский городской совет. Это площадка, которая объединяет инженеров, поставщиков, логистов и донаторов, чтобы дронов на фронте стало еще больше.

"FPV-дроны уже показали свою эффективность на фронте. "Птички" помогают прицельно уничтожать врага и сохранять жизнь наших военных. Благодаря платформе каждый сможет узнать четкий алгоритм действий и самостоятельно создавать такие БпЛА. Или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны. А если вы житель Житомирской громады — еще и получить 6 тысяч гривен компенсации за собранный дрон", — говорится на портале "Дія".

Если вы хотите собрать FPV-дроны:

  • Выделите платформу и нажмите — Хочу собрать дрон.
  • Авторизируйтесь через "Дія.Підпис". Вы автоматически получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные.
  • Пройдите онлайн-обучение.
  • Выберите, какой дрон будете собирать. Здесь получите детали о запчастях. При возникновении вопросов можно связаться со службой технической поддержки.
  • Передайте дрон через логиста на тестирование.

Если тестирование успешное, дрон поедет на фронт. А вы сможете посмотреть, как ваша "птичка" отработала по вражеским целям.

null
Источник: "Дія"

Как стать поставщиком запчастей для дронов

Благодаря платформе каждый сможет не только самостоятельно создавать такие БпЛА, но и стать поставщиком запчастей для них.

Если вы хотите поставлять запчасти для дронов:

  • Выделите платформу и нажмите — Хочу стать поставщиком запчастей.
  • Авторизируйтесь через "Дія.Підпис".
  • Предоставьте ссылку на запчасти в вашем интернет-магазине.
  • Это все — теперь инженеры смогут заказывать у вас детали для своих дронов.

На платформе можно задонатить на дроны. Для этого авторизация не требуется.

null
Источник: "Дія"

К проекту могут приобщаться другие громады и города и частично компенсировать своим жителям стоимость собранного дрона. Для этого на главной странице выберите "Стать партнером проекта".

Напомним, что из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме