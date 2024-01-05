В Украине каждый может собирать FPV-дроны для военных — что для этого нужно

Теперь каждый украинец может собирать FPV-дроны для военных — как присоединиться
Теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.
Об этом говорится на портале приложения Дія.
Как собрать собственный дрон для ВСУ
Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис". Подпись — на информационной платформе Житомирский дрон, которую запустил Житомирский городской совет. Это площадка, которая объединяет инженеров, поставщиков, логистов и донаторов, чтобы дронов на фронте стало еще больше.
"FPV-дроны уже показали свою эффективность на фронте. "Птички" помогают прицельно уничтожать врага и сохранять жизнь наших военных. Благодаря платформе каждый сможет узнать четкий алгоритм действий и самостоятельно создавать такие БпЛА. Или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны. А если вы житель Житомирской громады — еще и получить 6 тысяч гривен компенсации за собранный дрон", — говорится на портале "Дія".
Если вы хотите собрать FPV-дроны:
- Выделите платформу и нажмите — Хочу собрать дрон.
- Авторизируйтесь через "Дія.Підпис". Вы автоматически получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные.
- Пройдите онлайн-обучение.
- Выберите, какой дрон будете собирать. Здесь получите детали о запчастях. При возникновении вопросов можно связаться со службой технической поддержки.
- Передайте дрон через логиста на тестирование.
Если тестирование успешное, дрон поедет на фронт. А вы сможете посмотреть, как ваша "птичка" отработала по вражеским целям.
Как стать поставщиком запчастей для дронов
Благодаря платформе каждый сможет не только самостоятельно создавать такие БпЛА, но и стать поставщиком запчастей для них.
Если вы хотите поставлять запчасти для дронов:
- Выделите платформу и нажмите — Хочу стать поставщиком запчастей.
- Авторизируйтесь через "Дія.Підпис".
- Предоставьте ссылку на запчасти в вашем интернет-магазине.
- Это все — теперь инженеры смогут заказывать у вас детали для своих дронов.
На платформе можно задонатить на дроны. Для этого авторизация не требуется.
К проекту могут приобщаться другие громады и города и частично компенсировать своим жителям стоимость собранного дрона. Для этого на главной странице выберите "Стать партнером проекта".
Напомним, что из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.
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