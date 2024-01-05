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Відтепер кожен українець може збирати FPV-дрони для військових — як долучитися

5 січня 2024 11:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні кожен може збирати FPV-дрони для військових — що для цього треба
Український військовий керує дроном. Фото: ЗСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.

Про це йдеться на порталі застосунку Дія.

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Як зібрати власний дрон для ЗСУ

Для цього потрібно авторизуватися через "Дію". Підпис — на інформаційній платформі Житомирський дрон, яку запустила Житомирська міська рада. Це майданчик, який об’єднує інженерів, постачальників, логістів та донаторів, щоб дронів на фронті побільшало.  

"FPV-дрони вже показали свою ефективність на фронті. "Пташки" допомагають прицільно знищувати ворога та зберігати життя наших військових. Завдяки платформі кожен зможе дізнатися чіткий алгоритм дій та самостійно створювати такі БпЛА. Або стати постачальником запчастин чи задонатити на дрони. А якщо ви мешканець Житомирської громади — ще й отримати 6 тисяч гривень компенсації за зібраний дрон", — йдеться на порталі "Дія".

Якщо ви хочете зібрати FPV-дрон:

  • Перейдіть на платформу та натисніть — Хочу зібрати дрон. 
  • Авторизуйтеся через "Дія.Підпис". Ви автоматично отримаєте оригінальний позивний, щоб захистити чутливі дані.
  • Пройдіть онлайн-навчання.
  • Виберіть, який дрон збиратимете. Тут отримаєте деталі про запчастини. Якщо виникнуть запитання, зможете зв’язатися зі службою технічної підтримки.
  • Передайте дрон через логіста на тестування. 

Якщо тестування успішне, дрон поїде на фронт. А ви зможете переглянути, як ваша "пташка" відпрацювала по ворожих цілях. 

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Джерело: Дія

Як стати постачальником запчастин для дронів

Завдяки платформі кожен зможе не лише самостійно створювати такі БпЛА, а й стати постачальником запчастин для них.

Якщо ви хочете постачати запчастини для дронів:

  • Перейдіть на платформу та натисніть — Хочу стати постачальником запчастин.
  • Авторизуйтеся через "Дія.Підпис". 
  • Надайте посилання на запчастини у вашому інтернет-магазині.
  • Це все — тепер інженери зможуть замовляти у вас деталі для своїх дронів.

На платформі також можна задонатити на дрони. Для цього авторизація не потрібна. 

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Джерело: "Дія"

До проєкту можуть долучатися інші громади та міста — і також частково компенсувати своїм жителям вартість зібраного дрона. Для цього на головній сторінці виберіть "Стати партнером проєкту". 

Нагадаємо, що через нестачу західних снарядів та уповільнення військової допомоги Україна почала все більше покладатися на використання FPV-дронів замість класичної артилерії. Раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу, але зараз таких можливостей немає.

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