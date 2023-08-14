Возобновит ли Украина электронное декларирование доходов чиновников

Коррупционный платеж. Фото: google.com

К середине сентября в Украине должно быть возобновлено электронное декларирование доходов чиновников. Об этом недавно заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Это одно из требований Международного валютного фонда.

Напомним, в марте этого года стартовала четырехлетняя кредитная программа расширенного финансирования от МВФ на общую сумму $15,6 млрд. В рамках этой программы Украина обязалась возобновить практику декларирования доходов должностными лицами, прямо не вовлеченными в мобилизацию и военные действия. Также должна быть восстановлена функция Национального агентства по предотвращению коррупции по проверке и верификации деклараций.

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27 июля Верховная Рада сделала первый шаг на этом пути — одобрила в первом чтении соответствующий законопроект (№9534). В настоящее время документ готовится ко второму чтению. Известно, в частности, что планируются поправки, которые обяжут военных из территориальных центров комплектования декларировать свои активы не дожидаясь окончания войны.

Обсуждается также возможность введения нормы о необходимости декларирования места нахождения членов семьи должностных лиц за границей.

Немного истории, или как в Украине боролись с коррупцией

Электронное декларирование было введено в Украине в 2016 году. С 1 января того года вступил в силу Закон "О предотвращении коррупции", который установил требования к осуществлению декларирования доходов, расходов, обязательств и имущества должностными лицами.

Основной целью этой реформы было создание прозрачной системы отслеживания доходов и имущества должностных лиц, в частности, государственных служащих, политиков и других лиц, выполняющих публичные функции. Принцип электронного декларирования состоит в том, что должностные лица обязаны обнародовать информацию о своих доходах, имуществе, расходах и других финансовых показателях на официальном веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Эффективность электронного декларирования в борьбе с коррупцией может быть оценена с разных точек зрения, отмечает замдиректора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба.

В результате прозрачности и доступности информации общество и СМИ получили возможность отслеживать доходы и имущество, а также изменения имущественного положения должностных лиц и членов их семей. Это способствовало увеличению прозрачности и открытости деятельности публичных служащих.

Государственный реестр деклараций. Фото: google.com

"Е-декларирование позволило осуществлять реальный контроль за доходами и имуществом должностных лиц. Нарушение законодательства в сфере декларирования имело реальные примеры привлечения к ответственности. Все это, в конечном счете, приводило к снижению коррупционных рисков", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

Вместе с тем эффективность электронного декларирования зависела от технического инфраструктурного обеспечения, культурной и правовой готовности должностных лиц декларировать правдивую информацию, а также эффективности контроля и санкций за нарушения.

По свидетельству руководителя компании Опендатабот Алексея Иванкина, введение электронного декларирования предоставило эффективный инструмент для расследований и сделало прозрачными связи бизнеса и власти.

"Так, например, Опендатабот анализировал данные за 2016-2020 годы. В частности, благодаря открытому декларированию мы обнаружили, что количество компаний, которыми владели чиновники и депутаты, за указанный период возросло на 3 тысячи. Если в 2016-м году в декларациях фигурировало 16 117 компаний, то в 2020-м – уже 19 118", – рассказывает Алексей Иванкин.

Но еще до начала большой войны, когда декларирование было обязательным и открытым, должностные лица находили простор для манипуляций.

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В частности, приводит пример Алексей Иванкин, Опендатабот анализировал данные НАПК по проверкам деклараций чиновников за период с 2017 по 2019 год.

"Тогда мы обнаружили, что подавляющее большинство (96%) проверенных деклараций содержали нарушения. 16% из них были серьезными", — вспоминает собеседник Новини.LIVE.

В июле 2021 года Президент подписал закон 1576-IX о наказании за ложь в декларациях, согласно которому должностные лица могли оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет за недостоверные сведения в декларациях. Закон должен был вступить в силу с 2022 года, однако начало полномасштабной войны помешало этому.

С началом полномасштабной войны в Украине парламент упразднил обязанность подачи электронных деклараций именно на период военного положения. Однако многочисленные коррупционные преступления украинских чиновников и, как следствие, требования наших международных партнеров привели к необходимости возобновления электронного декларирования.

МВФ может уйти, если Украина не будет выполнять свои обязательства. Фото: Reuters

Пока будет понимание, что общество не может контролировать и влиять на борьбу с коррупцией, до тех пор и бизнес будет до последнего держаться за серые и черные схемы, уверен руководитель Опендатабота.

Он предостерегает: в процессе возобновления декларирования главным риском является то, что декларации не будут публиковаться или будут публиковаться в сокращенном виде. Важно, чтобы декларации публиковались в полном объеме, как это было до начала полномасштабной войны.

Декларирование. Транзитный пункт

Что имеем сейчас? Принятый в первом чтении законопроект №9534 предлагает упростить порядок подачи деклараций, в частности:

предоставление субъектам декларирования доступа к сведениям о них и членах их семей из информационно-коммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных;

усовершенствование декларирования объектов, находящихся во владении или пользовании лица;

усовершенствование порядка и увеличение сроков декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Что подразумевается под "усовершенствованием"? Объясняет управляющий партнер Business&Legal Group, адвокат Юлия Лукошкина.

Законопроект предусматривает, что те, кто в 2022 – 2023 годах не подали декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать такие декларации не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу данного закона (в случае его принятия).

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Субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности и обороны, принимающие непосредственное участие в ведении военных действий или находящиеся на временно оккупированных территориях, должны будут подавать декларацию в следующие сроки:

в течение 90 дней со дня определения даты завершения боевых действий или временной оккупации территорий, на которых лицо находится;

в течение 90 дней со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы;

в течение 90 дней со дня прекращения полномочий или перевода лица на должности, не предусматривающие непосредственное участие в боевых действиях, выполнение боевых задач, усиление охраны государственной границы, проведение разведывательных мероприятий, контрразведывательных операций, оперативно-розыскной деятельности;

в течение 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Собеседница Новини.LIVE отмечает как достаточно спорное нововведение, которым могут злоупотреблять чиновники для сокрытия размеров своего состояния во время военного положения. А именно: субъекты декларирования освобождаются на период действия военного положения от обязанности предоставлять сведения об изменениях в имущественном положении, об открытии членами семьи валютного счета в банке-нерезиденте.

Высокопоставленные должностные лица должны декларировать свое имущество даже во время войны. Фото: google.com

Поэтому, предупреждает Юлия Лукошкина, существуют большие риски утаивания субъектами декларирования достоверных данных, внесения ложных данных об имуществе, осуществления коррупционных схем с целью сокрытия своего местонахождение во время действия военного положения.

Во избежание этого необходимо усилить проверку внесенных данных субъектами декларирования, освобождаемых от декларирования на период действия военного положения, уверена юрист.

Экспрессом в пункт назначения

По мнению Юлии Лукошкиной, в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению необходимо было бы предусмотреть нормы, урегулирующие декларирование сумм, вносимых на помощь ВСУ, имущества на оккупированных территориях, поврежденного имущества. При этом следует скрыть в декларациях адреса, по которым находится задекларированное имущество, во избежание военных провокаций со стороны врага.

По состоянию на сегодняшний день остаются не решенными вопросы, касающиеся декларирования имущества, оставшегося на оккупированных территориях; территориях, которые освобождены, однако находятся вблизи зоны боевых действий; декларирование пребывания членом семей за границей.

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Также не урегулирован вопрос открытости реестров, особенно по имуществу, которое находится на оккупированных территориях. Кроме того, должна быть урегулирована ответственность за достоверность задекларированных данных относительно имущества, фактически уже не существующего в результате разрушения.

Замдиректора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба рассказал Новини.LIVE о созданной журналистами и общественными активистами инициативе по возобновлению публичного декларирования доходов чиновников в полном довоенном объеме.

Участники инициативы призывают народных депутатов принять законопроект №9534 во втором чтении "без дыр и манипуляций", без утаивания от общества данных, позволяющих выявлять коррупционные связи.

"Однако должны заметить: на сегодняшний день в законопроекте имеются риски, которые не позволят сделать процесс декларирования эффективным и прозрачным. А значит — не позволят выявить тех, кто во время войны использует государственные средства и должности для личного обогащения. От последнего зависит как наша победа сегодня, так и доверие к Украине в мире", — предупреждают участники инициативы.

По их мнению, ко второму чтению народные депутаты должны внести в законопроект следующие изменения.

Обеспечить публичность деклараций чиновников в том же объеме, что и до вторжения, в том числе относительно данных о третьих лицах, с которыми связаны чиновники. Проект предлагает закрыть от публичного доступа все имена третьих лиц в декларациях. Речь идет как о родственниках декларантов, на которых часто записаны активы, так и посторонних лицах, у которых декларанты покупают имущество, на которых могут его оформлять, лиц, ссужающих декларанту деньги или сдающих имущество в аренду.

Именно публичность данных помогает общественности и журналистам установить коррупционные связи во власти.

Журналисты находятся на острие борьбы с коррупцией. Фото: google.com

Исключить из законопроекта непрозрачные пороги рыночной стоимости пользования имуществом. Так, законопроект устанавливает, что одним из условий для декларирования имущества, которым пользуется чиновник, является "рыночная стоимость такого пользования", которая должна превышать 50 прожиточных минимумов (134 тыс. грн) за все время пользования.

По мнению общественных активистов, чиновники смогут легко манипулировать такой нормой, например заключать договоры аренды с заниженной стоимостью пользования. Или прикрываться фиктивной оценкой стоимости. Еще проще станет избегать декларирования активов, оформленных на родственников или друзей.

Чтобы этого не произошло, нужно возобновить публичное декларирование доходов чиновников в полном довоенном объеме.