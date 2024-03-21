Массированный обстрел Украины — сколько потратила РФ на атаку по столице 21 марта

Спасатели в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в течение ночи 21 марта атаковали Украину с помощью крылатых и баллистических ракет. На массированные обстрелы враг потратил 390 млн долларов.

Об этом сообщает "Економічна правда", ссылаясь на подсчеты журналистов.

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По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты ночью атаковали Украину:

двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал";

29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Основным направлением атаки был Киев, однако благодаря средствам ПВО все ракеты, летевшие на столицу, сбили.

Журналисты подсчитали, что общая стоимость 29 выпущенных ракет — 377 млн долларов. В то же время гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн дол. и выше единицы, а баллистическая ракета "Искандер-М" — 3 млн долларов за единицу.

"Итак, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составить не менее 390 млн долларов", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 21 марта, выпустив баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российскую ракетную атаку по Киеву, заявил, что Украина нуждается в более мощной защите. Он подчеркнул, что мировые лидеры способны остановить террор РФ, в частности, когда помогают нашей стране системами противовоздушной обороны.