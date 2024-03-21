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Війна в Україні — скільки витратила Росія на масований обстріл Києва 21 березня

21 березня 2024 11:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Масований обстріл України — скільки витратила РФ на атаку по столиці 21 березня
Рятувальники у Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Російські окупанти протягом ночі 21 березня атакували Україну за допомогою крилатих та балістичних ракет. На масовані обстріли ворог витратив 390 млн доларів.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на розрахунки журналістів.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти вночі атакували Україну:

  • двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"
  • 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555. 

Основним напрямком атаки був Київ, проте завдяки засобам ППО усі ракети, які летіли на столицю, збили.

Журналісти підрахували, що загальна вартість 29 випущених ракет — 377 млн доларів. Водночас гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол. і вище за одиницю, а балістична ракета "Іскандер-М" — 3 млн дол. за одиницю.

"Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів", — сказано у повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. 

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи російську ракетну атаку по Києву, заявив, що Україна потребує потужнішого захисту. Він наголосив, що світові лідери здатні зупинити терор РФ, зокрема тоді, коли допомагають нашій країні системами протиповітряної оборони. 

Київ
війна
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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