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Военные расходы достигли исторического рекорда — с чем связано

22 апреля 2024 20:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военные расходы достигли исторического рекорда — с чем связано
Военные учения НАТО. Фото: NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Мировые военные расходы в течение 2023 года выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

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Так, глобальные военные расходы в 2023 году выросли на 6,8% по сравнению с 2022 годом — они составили 2,44 трлн долларов.

Также впервые за 15 лет увеличились расходы по всем пяти географическим регионам и достигли 2,3% мирового ВВП.

В то же время рейтинг ТОП-5 стран по расходам на оборону по сравнению с 2022 годом не изменился:

  • США — 916 млрд долларов (3,4% ВВП);
  • Китай — 296 млрд долларов (1,7% ВВП);
  • Россия — 109 млрд долларов (5,9% ВВП);
  • Индия — 83,6 млрд долларов (2,4% ВВП);
  • Саудовская Аравия — 75,8 млрд долларов (7,1% ВВП).
рейтинг расходов на оборону
Рейтинг стран по расходам на оборону. Фото: скриншот исследования SPIRI

В исследовании отмечается, что по сравнению с 2022 годом военные расходы России в 2023 году выросли на 24%. А если сравнить этот показатель с 2014 годом — то рост произошел на 57%.

Украина увеличила расходы на оборону на 51% — до 64,8 млрд долларов, что составляет 37% от ВВП. Но если учитывать военную помощь от западных союзников на 35 млрд. долларов, то эта доля увеличится до 91%.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к военным действиям против стран НАТО через пять-восемь лет. Это может произойти в случае, если она решит напасть после восстановления своих сил, ослабленных в результате войны в Украине.

Также президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Европейский союз
США
НАТО
армия
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исследование
война в Украине
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