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Військові витрати досягли історичного рекорду — з чим пов'язано

22 квітня 2024 20:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військові витрати досягли історичного рекорду — з чим пов'язано
Військові навчання НАТО. Фото: NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Світові військові витрати протягом 2023 року зросли на 6,8% у порівнянні з попереднім роком. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру.

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Так, глобальні військові витрати у 2023 році зросли на 6,8% у порівнянні з 2022 роком — вони сягнули 2,44 трлн доларів. 

Також вперше за 15 років збільшились витрати у всіх п'яти географічних регіонах та досягли 2,3% світового ВВП.

Водночас рейтинг ТОП-5 країн у витратах на оборону у порівнянні з 2022 роком не змінився:

  • США — 916 млрд доларів (3,4% ВВП);
  • Китай — 296 млрд доларів (1,7% ВВП);
  • Росія — 109 млрд доларів (5,9% ВВП);
  • Індія — 83,6 млрд доларів (2,4% ВВП);
  • Саудівська Аравія — 75,8 млрд доларів (7,1% ВВП).
рейтинг витрат на оборону
Рейтинг країн за витратами на оборону. Фото: скриншот дослідження SPIRI

У дослідженні зазначається, що у порівнянні з 2022 роком військові витрати Росії в 2023 році зросли на 24%. А якщо зрівняти цей показник з 2014 роком — то ріст відбувся на 57%.

Натомість Україна збільшила витрати на оборону на 51% — до 64,8 млрд доларів, що складає 37% від ВВП. Але якщо враховувати військову допомогу від західних союзників на 35 млрд доларів, то ця частка збільшиться до 91%.

Раніше німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до військових дій проти країн НАТО через п’ять-вісім років. Це може статися у випадку, якщо вона вирішить напасти після відновлення своїх сил, які ослаблені внаслідок війни в Україні.

Також президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Європейський союз
США
НАТО
армія
військові
дослідження
війна в Україні
витрати

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