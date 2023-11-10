Пенсии в Украине — военным рассказали об ошибках в зачислении лет службы

Украинские военнослужащие. Фото: ZN

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что бывают случаи, когда при исчислении календарной выслуги лет учитывают не все годы службы бывшим военнослужащим. Там объяснили, как поступить.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

Читайте также:

Расчет пенсий военных за выслугу лет

В стране пенсионные вопросы военных регулирует Закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В документе прописаны как происходит назначение и начисление пенсии за выслугу лет военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной службы. Согласно ему, пенсионное обеспечение финансируется из госбюджета и рассчитывается следующим образом:

за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военного за последние два года службы плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

при достижении 45 лет и стажа 25 лет, из которых служба составляет не менее 12 лет и шесть месяцев — 50% денежного довольствия за последние два года плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

при увольнении военного по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

По закону максимальная пенсия за выслугу лет уволенного военного может составлять 70% от его денежного довольствия за последние два года службы. У военных, которые на время службы были ликвидаторами аварии на Чернобыльской аварии и отнесены к категории 1, максимальный размер пенсии может достигать 100% денежного довольствия, к категории 2 чуть меньше — 95%.

При этом мобилизованные граждане, в прошлом не проходившие службу, не имеют права на получение пенсии за выслугу лет для уволенных военных, предусмотренной законом № 2262-XII. Соответствующее право могут получить только после окончания войны, если продолжат служить в рядах сил обороны и безопасности до получения минимальной необходимой для выхода на пенсию выслуги — 12,5 лет.

Участникам боевых действий, у которых нет необходимого количества лет военной службы, разрешается досрочно выходить на пенсию:

мужчинам в 55 лет — общий стаж 25 лет;

женщинам в 50 лет — общий стаж 20 лет.

Продолжительность военного стажа не имеет значения.

В то же время в ПФУ объяснили, что подготовку документов для назначения пенсий военнослужащим (кроме срочной службы), в частности, документов о продолжительности выслуги лет, осуществляют уполномоченные органы министерств и ведомств, где граждане проходили военную службу.

Поэтому с вопросом по исчислению сроков выслуги лет военного необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и соцподдержку по месту жительства.

Что еще стоит знать

Напомним, что военные на фронте сталкиваются с высокими нагрузками, постоянно находятся в стрессовых и экстремальных ситуациях и истощаются как физически, так и морально. Именно поэтому они имеют право взять передышку. Стало известно, какие отпуска доступны украинским воинам и какова их продолжительность.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.