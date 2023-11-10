Пенсії в Україні — військовим розповіли про помилки в зарахуванні років служби

Українські військовослужбовці. Фото: ZN

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, що бувають випадки, коли під час обчислення календарної вислуги років враховують не всі роки служби колишнім військовослужбовцям. Там пояснили, як діяти.

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

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Розрахунок пенсій військових за вислугу років

У країні пенсійні питання військових регулює Закон № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". У документі прописано, як відбувається призначення та нарахування пенсії за вислугу років військовим рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової служби. Відповідно до нього, пенсійне забезпечення фінансується з держбюджету та розраховується так:

за 25 років вислуги — 50% грошового забезпечення військового за останні два роки служби плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

під час досягнення 45 років і стажу 25 років, із яких служба становить щонайменше 12 років і шість місяців — 50% грошового забезпечення за останні два роки плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

під час звільнення військового за станом здоров’я за наявності 25 років вислуги — 55% грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

За законом, максимальна пенсія за вислугу років звільненого військового може становити 70% від його грошового забезпечення за останні два роки служби. У військових, які на час служби були ліквідаторами аварії на Чорнобильській аварії та віднесені до категорії 1, максимальний розмір пенсії може сягати 100% грошового забезпечення, до категорії 2 — трохи менше, 95%.

При цьому мобілізовані громадяни, які в минулому не проходили службу, не мають права на отримання пенсії за вислугу років для звільнених військових, передбаченої законом № 2262-XII. Відповідне право можуть отримати, тільки якщо після завершення війни продовжать служити у лавах сил оборони та безпеки до отримання мінімальної необхідної для виходу на пенсію вислуги — 12,5 років.

Учасникам бойових дій, у яких нема необхідної кількості років військової служби, дозволяється достроково виходити на пенсію:

чоловікам у 55 років — загальний стаж 25 років;

жінкам у 50 років — загальний стаж 20 років.

Тривалість військового стажу не має значення.

Водночас у ПФУ пояснили, що підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям (крім строкової служби), зокрема документів про тривалість вислуги років, здійснюють уповноважені органи міністерств і відомств, де громадяни проходили військову службу.

Тому з питанням щодо обчислення термінів вислуги років військового необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соцпідтримки за місцем проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що військові на фронті стикаються з високими навантаженнями, постійно перебувають у стресових та екстремальних ситуаціях та виснажуються як фізично, так і морально. Саме тому вони мають право взяти перепочинок. Стало відомо, які відпустки доступні українським воїнам та яка їхня тривалість.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Таким чином зберігається фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо. Зокрема, сюди входять і компенсації за поранення військових під час служби.