Выход России из зерновой сделки будет угрожать мировой продовольственной безопасности

Суда, участвующие в зерновом соглашении, ожидают прохождения Босфора в Стамбуле. Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

Мария Кагал Редактор международного отдела

ООН срочно работает над продолжением соглашения, которое позволило отправлять украинское зерно через Черное море в борющиеся с голодом регионы мира. Эта инициатива помогла смягчить глобальный продовольственный кризис, который обострился из-за войны, начатой Россией более года назад, однако угроза выхода Москвы все еще беспокоит мир.

Об этом сообщает издание Assiciated Press.

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История вопроса

Прошлым летом ООН и Турция заключили соглашение, включавшее отдельное положение о содействии транспортировке российского продовольствия и удобрений, которое, как утверждает Москва, выполнено не было. Россия установила крайний срок до четверга, заявив, что ее беспокойство должно быть решено, иначе она выйдет из соглашения. Такая балансировка на границе не нова, поскольку в марте Россия в одностороннем порядке решила продлить соглашение лишь на 60 дней вместо согласованных 120 дней.

Последнее судно, участвовавшее в соглашении, вышло из Украины в среду, везя кукурузу в Турцию. С 6 мая ни одно судно не получило разрешения на вход в три открытых порта Украины.

Представители ООН и аналитики предупреждают, что отказ от продления Черноморской зерновой инициативы может иметь негативные последствия для стран Африки, Ближнего Востока и Азии, которые зависят от доступных продуктов питания, таких как украинская пшеница, ячмень и растительное масло, особенно в условиях засухи.

Суда, ожидающие прохождения Босфора в Стамбуле, Турция. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Такие факторы, как засуха в таких странах, как Марокко, Тунис, Алжир, Сирия и Восточная Африка, которые являются значительными импортерами продовольствия, будут вероятно удерживать цены на продовольствие на высоком уровне. Истечение срока действия Черноморской зерновой инициативы лишь усугубит эту ситуацию, повлекшие рост уровня голода и недоедания, особенно в Восточной Африке.

Условия Москвы

Руководитель гуманитарного отдела ООН Мартин Гриффитс во время заседания Совета Безопасности в понедельник подчеркнул критическую важность этого соглашения и отметил, что переговоры по нему продолжаются.

Однако во время недавних переговоров в Стамбуле не был достигнут значительный прогресс. Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение должно быть продлено и расширено, чтобы обеспечить предсказуемость и уверенность на рынках. Москва выступает против такого расширения, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение еще не достигнуто.

Тем временем Россия быстро отправляет свой рекордный урожай пшеницы через альтернативные порты. Критики утверждают, что это свидетельствует о позерстве со стороны Москвы или попытке добиться уступок, в частности санкций.

Они также утверждают, что Россия вяло способствует общим инспекциям судов российскими, украинскими, ооновскими и турецкими чиновниками, которые должны убедиться, что суда не перевозят оружие. Среднесуточное количество проверок неуклонно снижается с пиковых 10,6 в октябре до 3,2 в прошлом месяце. Объемы поставок украинского зерна также уменьшились за последние недели. Россия отрицает, что намеренно замедляет этот процесс.

Геннадий Гатилов, посол России в Женеве, заявил, что если соглашение не будет продлено, они рассматривают разные сценарии, включая блокаду побережья Украины или новые нападения на ее порты. Гатилов перечислил пять основных требований России:

возобновление иностранных поставок сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней;

снятие ограничений на страхование и доступ к иностранным портам для российских судов и грузов;

возобновление работы трубопровода, которым российский аммиак, ключевой ингредиент удобрений, поставляется в украинский черноморский порт;

отмена ограничений на финансовую деятельность, связанную с российскими компаниями, производящими удобрения;

восстановление доступа к международной банковской системе SWIFT для Российского сельскохозяйственного банка.

Посол России в ООН Геннадий Гатилов на брифинге по поводу черноморского зернового соглашения. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Черноморская зерновая инициатива способствовала отгрузке более 30 миллионов метрических тонн украинского зерна, причем более половины из них ушли в развивающиеся страны. Однако Китай, Испания и Турция являются крупнейшими получателями, и Россия утверждает, что это свидетельствует о том, что продовольствие не попадает в беднейшие страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что украинская кукуруза на корм животным в основном отправляется в развитые страны, в то время как большинство зерна для потребления человеком поставляется в страны с развивающейся экономикой.

Между тем, по данным поставщика финансовых данных Refinitiv, в апреле Россия экспортировала более 4 миллионов тонн пшеницы, что является самым высоким показателем для этого месяца за последние пять лет. Экспорт с июля прошлого года достиг 32,2 миллионов тонн, что на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. По оценкам Refinitiv, Россия отгрузит 44 миллиона тонн пшеницы в 2022-2023 годах.

Неотложность ситуации растет с приближением уборки урожая пшеницы в Украине в июне и необходимостью продать его в июле. Если Черноморский судоходный коридор на тот момент будет отсутствовать, это значительно снизит количество пшеницы и других зерновых, доступных на рынке.