Вихід Росії з зернової угоди загрожуватиме світовій продовольчій безпеці

Судна, що беруть участь у зерновій угоді, чекають на проходження Босфору у Стамбулі. Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

ООН терміново працює над продовженням угоди, яка дозволила відправляти українське зерно через Чорне море в регіони світу, що борються з голодом. Ця ініціатива допомогла пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через війну, розпочату Росією більше року тому, однак загроза виходу Москви все ще турбує світ.

Про це повідомляє видання Assiciated Press.

Читайте також:

Історія питання

Минулого літа ООН і Туреччина уклали угоду, яка включала окреме положення про сприяння транспортуванню російського продовольства і добрив, яке, як стверджує Москва, виконано не було. Росія встановила крайній термін до четверга, заявивши, що її занепокоєння мають бути вирішені, інакше вона вийде з угоди. Таке балансування на межі не є новим, оскільки в березні Росія в односторонньому порядку вирішила продовжити угоду лише на 60 днів замість узгоджених 120 днів.

Останнє судно, яке брало участь в угоді, вийшло з України в середу, везучи кукурудзу до Туреччини. З 6 травня жодне судно не отримало дозволу на вхід до трьох відкритих портів України.

Представники ООН та аналітики попереджають, що відмова від продовження Чорноморської зернової ініціативи може мати негативні наслідки для країн Африки, Близького Сходу та частини Азії, які залежать від доступних продуктів харчування, таких як українська пшениця, ячмінь та рослинна олія, особливо в умовах посухи.

Судна, що очікують на проходження Босфору в Стамбулі, Туреччина. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Такі фактори, як посуха в таких країнах, як Марокко, Туніс, Алжир, Сирія та Східна Африка, які є значними імпортерами продовольства, ймовірно, утримуватимуть ціни на продовольство на високому рівні. Закінчення терміну дії Чорноморської зернової ініціативи лише погіршить цю ситуацію, спричинивши зростання рівня голоду та недоїдання, особливо у Східній Африці.

Умови Москви

Керівник гуманітарного відділу ООН Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки в понеділок підкреслив критичну важливість цієї угоди і зазначив, що переговори щодо неї тривають.

Однак під час нещодавніх переговорів у Стамбулі не було досягнуто значного прогресу. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков заявив, що зернова угода має бути продовжена і розширена, щоб забезпечити передбачуваність і впевненість на ринках. Москва виступає проти такого розширення, і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, рішення ще не досягнуто.

Тим часом, Росія швидко відправляє свій рекордний врожай пшениці через альтернативні порти. Критики стверджують, що це свідчить про позерство з боку Москви або спробу домогтися поступок, зокрема, щодо санкцій.

Вони також стверджують, що Росія мляво сприяє спільним інспекціям суден російськими, українськими, оонівськими і турецькими чиновниками, які мають переконатися, що судна не перевозять зброю. Середньодобова кількість перевірок неухильно знижується з пікових 10,6 у жовтні до 3,2 минулого місяця. Обсяги поставок українського зерна також зменшилися протягом останніх тижнів. Росія заперечує, що навмисно сповільнює цей процес.

Геннадій Гатілов, посол Росії в Женеві, заявив, що якщо угоду не буде продовжено, вони розглядають різні сценарії, включаючи блокаду узбережжя України або нові напади на її порти. Гатілов перерахував п'ять основних вимог Росії:

відновлення іноземних поставок сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї;

зняття обмежень на страхування та доступ до іноземних портів для російських суден і вантажів;

відновлення роботи трубопроводу, яким російський аміак, ключовий інгредієнт добрив, постачається до українського чорноморського порту;

скасування обмежень на фінансову діяльність, пов'язану з російськими компаніями, що виробляють добрива;

відновлення доступу до міжнародної банківської системи SWIFT для Російського сільськогосподарського банку.

Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов на брифінгу щодо чорноморської зернової угоди. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Чорноморська зернова ініціатива сприяла відвантаженню понад 30 мільйонів метричних тонн українського зерна, причому більше половини з них пішло до країн, що розвиваються. Однак Китай, Іспанія та Туреччина є найбільшими одержувачами, і Росія стверджує, що це свідчить про те, що продовольство не потрапляє до найбідніших країн.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підкреслив, що українська кукурудза на корм тваринам в основному відправляється в розвинені країни, в той час як більшість зерна для споживання людиною постачається в країни з економікою, що розвивається.

Тим часом, даними постачальника фінансових даних Refinitiv, у квітні Росія експортувала понад 4 мільйони тонн пшениці, що є найвищим показником для цього місяця за останні п'ять років. Експорт з липня минулого року досяг 32,2 мільйона тонн, що на 34% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. За оцінками Refinitiv, Росія відвантажить 44 мільйони тонн пшениці в 2022-2023 роках.

Нагальність ситуації зростає з наближенням збирання врожаю пшениці в Україні в червні та необхідністю продати його в липні. Якщо Чорноморський судноплавний коридор на той момент буде відсутній, це значно зменшить кількість пшениці та інших зернових, доступних на ринку.