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Выплаты для военных — сколько платят тем, кого вывели за штат

15 декабря 2023 08:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги для военных — на какие выплаты имеют право те, кого вывели за штат
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Юристы объяснили, на какие выплаты имеют право украинские военнослужащие, выведенные за штат. В частности, это может произойти в случае боевого ранения.

Об этом говорится на канале "Юридическая сотня" в Telegram.

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Право военных на выплаты

По словам юристов, государство должно в таком случае в течение двух месяцев начислять выплаты в размере денежного довольствия по последней занимаемой должности военного. А после двух месяцев — в размере оклада по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение 20,1 тыс. гривен.

Бойцам нужно знать, что:

  • зачисленным в распоряжение или уволенным с должностей, денежное довольствие выплатят в размере, который военные получали до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев;
  • зачисленным в распоряжение в связи с отстранением от должности при досудебном расследовании или судебном производстве, и тем, к кому применяются меры пресечения уголовного производства (домашний арест или содержание под стражей, по судебному приговору применены арест, содержание в дисциплинарном батальоне), выплаты не будут производиться.

Срок пребывания военнослужащего:

  • в случае лечения;
  • отпуска;
  • временного исполнения обязанностей (не более двух месяцев) по вакантной должности;
  • пребывания под стражей (круглосуточный домашний арест) исключается из общего периода пребывания вне штата.

Следует обратить внимание на следующее:

  • военному выплатят денежное довольствие, которое получал по занимаемой должности до зачисления в распоряжение, по решению главы Минобороны, если нельзя принять решение о последующей военной службе в период нахождения в распоряжении в течение двух месяцев по уважительным причинам (отсутствие равнозначных должностей, желания дальнейшего прохождения службы, семейные и другие обстоятельства);
  • после пребывания военного в распоряжении более двух месяцев денежное обеспечение выплатят в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет (в виде исключения — случаи продления сроков выплаты по решению главы Минобороны);
  • размер денежного довольствия во время пребывания в распоряжении может быть изменен в случае получения права на увеличение оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, а также в случае изменений норм, касающихся денежного довольствия.

Что еще стоит знать

Напомним, что военные на фронте сталкиваются с высокими нагрузками, постоянно находятся в стрессовых и экстремальных ситуациях и истощаются как физически, так и морально. Именно поэтому они имеют право взять передышку. Стало известно, какие отпуска доступны украинским воинам и какова их продолжительность.

Ранее мы писали о законе об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Согласно ему, сохранится финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести.

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