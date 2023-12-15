Гроші для військових — на які виплати мають право ті, кого вивели поза штат

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Юристи пояснили, на які виплати мають право українські військовослужбовці, яких вивели поза штат. Зокрема, таке може статися у випадку бойового поранення.

Про це йдеться на каналі "Юридична Сотня" в Telegram.

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Право військових на виплати

За словами юристів, держава має у такому випадку упродовж двох місяців нараховувати виплати у розмірі грошового забезпечення за останньою займаною посадою військового. А після двох місяців — у розмірі окладу за військовим званням, надбавку за вислугу років та додаткову винагороду 20,1 тис. гривень.

Бійцям треба знати, що:

зарахованим у розпорядження чи звільненим з посад, грошове забезпечення виплатять у розмірі, який військові отримували до зарахування в розпорядження, але не більше двох місяців;

зарахованим в розпорядження у зв’язку з відстороненням з посади під час досудового розслідування чи судового провадження, та тим, до кого застосовуються запобіжні заходи кримінального провадження (домашній арешт чи тримання під вартою, за судовим вироком застосовані арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні), виплати не здійснюватимуться.

Термін перебування військовослужбовця:

у випадку лікування;

відпустки;

тимчасового виконання обов’язків (не більше двох місяців) за вакантною посадою;

перебування під вартою (цілодобовий домашній арешт) буде виключатись із загального періоду перебування поза штатом.

Варто звернути увагу на наступне:

військовому виплатять грошове забезпечення, яке отримував за займаною посадою до зарахування в розпорядження, за рішенням голови Міноборони, якщо не можна ухвалити рішення щодо подальшої військової служби у період перебування в розпорядженні упродовж двох місяців з поважних причин (відсутність рівнозначних посад, бажання подальшого проходження служби, сімейні та інші обставини);

після перебування військового у розпорядженні більше двох місяців грошове забезпечення виплатять у розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років (як виняток — випадки продовження термінів виплати за рішенням голови Міноборони);

розмір грошового забезпечення під час перебування в розпорядженні може бути змінений у разі набуття права на збільшення окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, а також у разі змін норм, що стосуються грошового забезпечення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що військові на фронті стикаються з високими навантаженнями, постійно перебувають у стресових та екстремальних ситуаціях та виснажуються як фізично, так і морально. Саме тому вони мають право взяти перепочинок. Стало відомо, які відпустки доступні українським воїнам та яка їх тривалість.

Раніше ми писали про закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Згідно з ним, збережеться фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо.