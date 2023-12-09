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Выплаты єВідновлення — когда украинцы получат средства на капитальный ремонт жилья

9 декабря 2023 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выплаты єВідновлення — когда украинцы получат средства на капитальный ремонт жилья
Женщина держит маленькую девочку и смотрит на разрушенную квартиру. Фото: Алексей Самсонов
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Министерства по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что начался новый этап выплат в рамках єВідновлення. По его словам, украинцы в скором времени начнут получать средства на капитальный ремонт жилья.

Об этом Михаил Федоров рассказал в Telegram.

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Отмечается, что в целом на выплату пособия согласовано 2768 заявок в размере более 665 млн грн. В ближайшее время украинцы получат средства на карточку єВідновлення.

"Максимальная сумма компенсации — до 350 тыс. грн для восстановления квартиры и до 500 тыс. грн для частного дома. Средства будут поступать двумя траншами — сначала 70%, а затем 30%", — говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что государство работает, чтобы все граждане страны получили деньги на восстановление дома и вернулись в отремонтированные жилья.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. По его словам, деньги можно направить на восстановление.

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