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Виплати єВідновлення — коли українці отримають кошти на капітальний ремонт житла

9 грудня 2023 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Виплати єВідновлення — коли українці отримають кошти на капітальний ремонт житла
Жінка тримає дівчинку та дивиться на зруйновану квартиру. Фото: Олексій Самсонов
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Міністерства з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що розпочався новий етап виплат в рамках єВідновлення. За його словами, українці незабаром почнуть отримувати кошти на капітальний ремонт житла.

Про це Михайло Федоров розповів в Telegram.

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Зазначається, що в цілому на виплату допомоги погоджено 2 768 заявок у розмірі понад 665 млн грн. Найближчим часом українці отримають кошти на картку єВідновлення.

"Максимальна сума компенсації — до 350 тис. грн для відновлення квартири та до 500 тис. грн для приватного будинку. Кошти надходитимуть двома траншами — спершу 70%, а потім 30%", — йдеться в повідомленні. 

Федоров наголосив, що держава працює, аби всі громадяни країни отримали гроші на відбудову помешкання та повернулись у відремонтовані домівки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підтримав конфіскацію заморожених російських активів на користь України. За його словами, гроші можна спрямувати на відбудову.

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