Виплати єВідновлення — коли українці отримають кошти на капітальний ремонт житла
Очільник Міністерства з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що розпочався новий етап виплат в рамках єВідновлення. За його словами, українці незабаром почнуть отримувати кошти на капітальний ремонт житла.
Про це Михайло Федоров розповів в Telegram.
Виплати єВідновлення для українців
Зазначається, що в цілому на виплату допомоги погоджено 2 768 заявок у розмірі понад 665 млн грн. Найближчим часом українці отримають кошти на картку єВідновлення.
"Максимальна сума компенсації — до 350 тис. грн для відновлення квартири та до 500 тис. грн для приватного будинку. Кошти надходитимуть двома траншами — спершу 70%, а потім 30%", — йдеться в повідомленні.
Федоров наголосив, що держава працює, аби всі громадяни країни отримали гроші на відбудову помешкання та повернулись у відремонтовані домівки.
Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підтримав конфіскацію заморожених російських активів на користь України. За його словами, гроші можна спрямувати на відбудову.
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