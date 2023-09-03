Выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск: какие изменения внесли с 1 сентября

Человек держит в руках деньги. Фото: bank.gov.ua

В Украине внесли изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.

Такое решение принял Кабинет министров.

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Как начисляются выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в правительственное постановление внесли изменения. Это постановление было утверждено еще в 1995 году и предусматривало порядок исчисления средней заработной платы.

"Теперь исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска будет производиться с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на отпуск", — отметил Мельничук.

Вычисление средней зарплаты для предоставления материальной помощи теперь будет учитывать выплаты за последние 12 календарных месяцев до месяца предоставления денежной помощи.

Кабмин ограничил размер материальной помощи по решению бытовых вопросов, которая теперь не будет превышать одной среднемесячной зарплаты госслужащих.

Напомним, что эксперты рассказали, дает ли право во время периода отпуска без сохранения заработной платы на ежегодный отпуск. Необходимо знать некоторые нюансы.

Также мы сообщали, что большая часть украинцев запланировала провести в этом году свой отпуск на дому. Среди них 78% считают, что нужно отдыхать даже во время войны в стране.