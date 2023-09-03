Виплати компенсацій за невикористану відпустку: які зміни внесли з 1 вересня

Чоловік тримає в руках гроші. Фото: bank.gov.ua

В Україні внесли зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що до урядової постанови внесли зміни. Ця постанова була затверджена ще 1995 року й передбачала Порядок обчислення середньої заробітної плати.

"Тепер обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки буде проводитися з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на відпустку", — зазначив Мельничук.

Обчислення середньої зарплати для надання матеріальної допомоги тепер буде враховувати виплати за останні 12 календарних місяців перед місяцем надання грошової допомоги.

Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для розв'язання побутових питань, яка тепер не перевищуватиме однієї середньомісячної зарплати держслужбовців.

Нагадаємо, що експерти розповіли, чи дає право під час воєнного стану період відпустки без збереження заробітної плати на щорічну відпустку. Потрібно знати деякі нюанси.

Також ми повідомляли, що більша частина українців запланувала провести цього року свою відпустку вдома. Серед них 78% вважають, що потрібно відпочивати навіть під час того, як у країні йде війна.