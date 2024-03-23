Выплаты переселенцам — Кабмин расширяет перечень категорий ВПЛ, которые могут получить помощь

Переселенцы в приюте. Фото: Lexinform

Украина регулярно оказывает финансовую помощь переселенцам. Однако недавно Кабмин сократил список категорий переселенцев, которые могут получать эти выплаты. Министерство социальной политики Украины сообщило, что сейчас правительство работает над расширением этого списка, чтобы включить больше категорий лиц, имеющих право на государственную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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В ведомстве отмечено, что уже разработаны предложения по изменениям в постановление, которое устанавливает порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Так, предлагается включить в категории переселенцев, имеющих право на следующие выплаты:

детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

В случае, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9 444 гривни:

лиц предпенсионного возраста;

лиц с инвалидностью III группы;

людей, которые ухаживают за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;

лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Источник: Минсоцполитики

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине правительство предлагает реализовать проект по оказанию помощи на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или людям, потерявшим жилье для проживания во время войны. По такой программе можно получить до 18 тыс. гривен.

Мы также писали, что предоставление временного жилья для ВПЛ остается одной из самых актуальных проблем в стране. По словам народного депутата Украины Владимира Мороза, только 1% внутренне перемещенных лиц в Украине смогли его получить.