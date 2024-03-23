Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Выплаты ВПЛ — правительство расширяет критерии получателей помощи arrow

Выплаты ВПЛ — правительство расширяет критерии получателей помощи

23 марта 2024 14:04
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выплаты переселенцам — Кабмин расширяет перечень категорий ВПЛ, которые могут получить помощь
Переселенцы в приюте. Фото: Lexinform
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украина регулярно оказывает финансовую помощь переселенцам. Однако недавно Кабмин сократил список категорий переселенцев, которые могут получать эти выплаты. Министерство социальной политики Украины сообщило, что сейчас правительство работает над расширением этого списка, чтобы включить больше категорий лиц, имеющих право на государственную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Читайте также:

В ведомстве отмечено, что уже разработаны предложения по изменениям в постановление, которое устанавливает порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Так, предлагается включить в категории переселенцев, имеющих право на следующие выплаты:

  • детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
  • тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

В случае, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9 444 гривни:

  • лиц предпенсионного возраста;
  • лиц с инвалидностью III группы;
  • людей, которые ухаживают за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
  • лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
null
Источник: Минсоцполитики

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине правительство предлагает реализовать проект по оказанию помощи на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или людям, потерявшим жилье для проживания во время войны. По такой программе можно получить до 18 тыс. гривен.

Мы также писали, что предоставление временного жилья для ВПЛ остается одной из самых актуальных проблем в стране. По словам народного депутата Украины Владимира Мороза, только 1% внутренне перемещенных лиц в Украине смогли его получить.

Кабинет министров
выплаты
финансовая помощь
Минсоцполитики
деньги
переселенцы
ВПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе