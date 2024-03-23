Виплати переселенцям — Кабмін розширює перелік категорій ВПО, які можуть отримати допомогу

Пересиленці у притулку. Фото: Lexinform

Україна регулярно надає фінансову допомогу переселенцям. Однак, нещодавно Кабмін скоротив список категорій переселенців, які можуть отримувати ці виплати. Міністерство соціальной політики України повідомило, що зараз уряд працює над розширенням цього списку, щоб включити більше категорій осіб, які матимуть право на державну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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У відомстві було відзначено, що вже розроблені пропозиції щодо змін до постанови, яка встановлює порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Так, пропонується включити до категорій переселенців, які мають право на такі виплати:

дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

У випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9 444 гривень:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

людей, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Джерело: Мінсоцполітики

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні уряд пропонує втілити проєкт з надання допомоги на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи людям, які втратили житло для проживання під час війни. За такою програмою можна буде отримати до 18 тис. гривень.

Ми також писали, що надання тимчасового житла для ВПО залишається однією з найактуальніших проблем у країні. За словами народного депутата України Володимира Мороза, наразі лише 1% внутрішньо переміщених осіб в Україні змогли його отримати.