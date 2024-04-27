Семьи погибших военных могут не получить 15 млн грн — юрист назвал причины

Похороны военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство обязалось выплачивать семьям украинских военных, погибших при защите Родины, денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Однако в некоторых случаях выплаты за погибших могут быть отменены, даже если дело дойдет до суда.

В каких случаях семья погибшего не получит выплаты, рассказал юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев в интервью Delo.ua.

Читайте также:

В каких случаях могут не выплатить 15 миллионов за погибшего

По закону выплата в 15 млн грн предоставляется только в случае гибели военнослужащего во время защиты Родины, и если этот факт установлен военно-врачебной комиссией (ВЛК).

"Самые очевидные основания для получения вывода о защите Родины — это смерть в результате обстрела, штурма вражеских позиций, шаровых, осколочных ранений, полученных непосредственно в бою", — подчеркнул эксперт

Другие ситуации не предусматривают выплаты за погибших: смерть от болезни, самоубийства, самострелов или алкогольного отравления.

Кроме того, если родственники погибшего остались на временно оккупированной территории и получили гражданство России, у них нет права на получение помощи.

"В первую очередь претендуют на выплаты: родители, один из супругов, если он не женился во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, или продолжающие обучение после 18 лет и другие лица, находящиеся на содержании погибшего. Исключения составляют граждане России и Беларуси, или лица, осужденные за государственную измену, коллаборантство", — подчеркнул Лихачев.

Еще один случай касается ситуаций, когда у погибшего нет родителей, жены, детей или когда военнослужащий развелся, его дети совершеннолетние, не учатся и не являются инвалидами — в таких случаях по закону никто не может претендовать на выплаты, если отсутствует другое личное распоряжение.

Родители и совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), уклонявшиеся от исполнения обязанности по содержанию погибшего, также не имеют права на единовременную денежную помощь. Однако это обстоятельство должно быть установлено судом.

Также не имеют права на помощь лица, умышленно нанесшие вред жизни или здоровью лица, имеющего право на выплату.

Совет юриста

Лихачев советует военнослужащим написать завещание на эти средства. В начале марта в Украине начала действовать норма, согласно которой военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) .

Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах. Об этом говорится в законопроекте №9226.

"В случае распоряжения пособие выплачивается указанным лицам в доле, которая в нем определена. Однако малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети погибшего, нетрудоспособная вдова, нетрудоспособные родители получают независимо от содержания завещания половину доли, которая принадлежала каждому из них в случае личного распоряжения", — объяснил юрист.

Что еще нужно знать

Напомним, адвокат Марина Бекало заявила, если отец погибнет во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, его сын может рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо собрать соответствующие документы.

Мы также писали, как военному получить 100 тыс. гривен, если оплата не поступила вовремя. Государство поддерживает военнослужащих, пострадавших в результате боевых действий, оказывая денежную помощь. Во время военного положения раненые могут получать эту сумму ежемесячно в течение лечения, однако иногда пособие могут не выплатить.