Родини загиблих військових можуть не отримати 15 млн грн — юрист назвав причини

Похорони військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава зобов'язалась виплачувати родинам українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Проте в деяких випадках виплати за загиблих можуть бути скасовані, навіть якщо справа дійде до суду.

У яких випадках родина загиблого не отримає виплат, розповів юрист Центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам Роман Лихачов в інтерв'ю Delo.ua.

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За законом, виплата в 15 млн грн надається лише у разі загибелі військовослужбовця під час захисту Батьківщини і якщо цей факт встановлений військово-лікарською комісією (ВЛК).

"Найочевидніші підстави для отримання висновку про захист Батьківщини — це смерть в результаті обстрілу, штурму ворожих позицій, кульових, осколкових поранень, отриманих безпосередньо в бою", — наголосив експерт

Інші ситуації не передбачають виплат за загиблих: смерть від хвороби, самогубства, самострілів або алкогольного отруєння.

Крім того, якщо родичі загиблого залишились на тимчасово окупованій території та отримали громадянство Росії, вони не мають права на отримання допомоги.

"У першу чергу претендують на виплати: батьки, один з подружжя, якщо він не одружився вдруге, діти, що не досягли повноліття, або продовжують навчання після 18 років та інші особи, що перебувають на утриманні загиблого. Винятки становлять громадяни Росії та Білорусі або особи, засуджені за державну зраду, колаборантство", — наголосив Лихачов.

Ще один випадок стосується ситуацій, коли загиблий не має батьків, дружини, дітей або коли військовослужбовець розлучився, його діти повнолітні, не навчаються і не є інвалідами — у таких випадках за законом ніхто не може претендувати на виплати, якщо відсутнє інше особисте розпорядження.

Батьки та повнолітні діти (в тому числі усиновлені), які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання загиблого, також не мають права на одноразову грошову допомогу. Однак ця обставина повинна бути встановлена судом.

Також не мають права на допомогу особи, які умисно завдали шкоди життю або здоров'ю особи, яка має право на виплату.

Порада юриста

Лихачов радить військовослужбовцям написати заповіт на ці кошти. На початку березня в Україні почала діяти норма, згідно з якою військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті).

Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. Про це йдеться в законопроєкті № 9226.

"У випадку розпорядження допомога виплачується вказаним особам у частці, яка у ньому визначена. Проте малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти загиблого, непрацездатна вдова, непрацездатні батьки отримують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі виплати допомоги без особистого розпорядження", — пояснив юрист.

Що ще треба знати

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало заявила, якщо батько загине під час забезпечення національної безпеки і оборони України, його син може розраховувати на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно зібрати відповідні документи.

Ми також писали, як військовому отримати 100 тис. грн, якщо оплата не надійшла вчасно. Держава підтримує військовослужбовців, які постраждали внаслідок бойових дій, надаючи грошову допомогу. Під час воєнного стану поранені можуть отримувати цю суму щомісяця протягом лікування, проте іноді допомогу можуть не виплатити.