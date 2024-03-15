Правительство расширяет программу поддержки украинских фермеров — Шмыгаль рассказал детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Правительство Украины расширяет программу поддержки украинских аграриев. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую помощь для обработки своих угодий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь — до 120 гектаров", — сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что эти средства помогут аграриям провести посевную, а затем собрать урожай.

Источник: t.me/Denys_Smyhal

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику. Известно, как подать заявку на получение компенсации.

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