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Восемь тысяч на гектар — украинские аграрии получат финансовую помощь от государства

15 марта 2024 18:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Правительство расширяет программу поддержки украинских фермеров — Шмыгаль рассказал детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины расширяет программу поддержки украинских аграриев. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую помощь для обработки своих угодий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Премьер сообщил, что государство будет выплачивать украинским аграриям по восемь тысяч гривен на гектар земли.

"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь — до 120 гектаров", — сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что эти средства помогут аграриям провести посевную, а затем собрать урожай.

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Источник: t.me/Denys_Smyhal

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику. Известно, как подать заявку на получение компенсации.

Мы также писали, что, несмотря на полномасштабную войну и общую мобилизацию в Украине, уже стартовала посевная кампания. Но все же по призыву военнообязанных на военную службу отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
сельское хозяйство
финансовая помощь
деньги
аграрии

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