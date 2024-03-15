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Вісім тисяч на гектар — українські аграрії отримають фінансову допомогу від держави

15 березня 2024 18:29
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Ірина Шпак
редактор
Уряд розширює програму підтримки українських фермерів — Шмигаль розповів деталі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд України розширює програму підтримки українських аграріїв. Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де відбувалися бойові дії, матимуть змогу отримати фінансову допомогу для обробки своїх угідь.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Прем'єр повідомив, що держава буде виплачувати українським аграріям по вісім тисяч гривень на гектар землі.

"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів", — сказав Шмигаль.

Прем'є додав, що ці кошти допоможуть аграріям провести посівну, а потім зібрати врожай. 

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Джерело: t.me/Denys_Smyhal

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на часткову компенсацію аграріям, які купують українську сільгосптехніку. Відомо, як подати заявку на отримання такої компенсації.

Ми також писали, що попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію в Україні вже стартувала посівна кампанія. Але все ж через призов військовозобов'язаних на військову службу галузь відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
сільське господарство
фінансова допомога
гроші
аграрії

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