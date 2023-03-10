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Выезд за границу через систему "Шлях": сколько разрешений уже получили мужчины

10 марта 2023 12:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выезд за границу через систему Шлях – сколько разрешений уже получили мужчины
Львиная доля пришлась на выезд по бизнес-делам
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

За время войны военнообязанным мужчинам выдали более одного миллиона разрешений для выезда за границу через систему "Шлях". Большинство выезжали по бизнес-делам.

Об этом сообщает компания по предоставлению доступа к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса Opendatabot.

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Как работает система выдачи разрешений

Как известно, во время военного положения действует существенный "лимит" на выезд за границу мужчин призывного возраста и остальных категорий военнообязанных. Для того, чтобы выехать за границу, необходимо попасть в систему "Шлях", обратившись в Мининфраструктуру или областную военную администрацию.

По состоянию на начало марта 2023 года по "общей процедуре" выдали более 1,27 млн разрешений на выезд. Львиная доля, около 1,1 млн разрешений, пришлась на выезд по бизнес-делам. Только 170 тыс. разрешений было выдано на выезд за границу для осуществления гуманитарных миссий.

Около 400 тысяч разрешений было выдано с ноября прошлого года до февраля включительно.

В Opendatabot отмечают, что сейчас система выдачи разрешений на выезд за границу недостаточно прозрачна. Так, нет информации о количестве людей, нарушивших сроки пребывания за пределами страны.

"Сейчас система выдачи разрешений на выезд за границу недостаточно прозрачна. Так, например, отсутствует информация о количестве людей, нарушивших сроки пребывания за пределами Украины и до сих пор не вернувшихся из своих поездок. Опендатабот обращался в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу с запросами по этим данным, но ответа не получили", — отмечают в компании.

Кто сейчас имеет право на выезд

Некоторые категории мужчин имеют право выезжать за границу с гуманитарной миссией или на нужды ВСУ, благодаря чему за пределами Украины можно находиться в течение 30 дней. Разрешается выезжать по бизнес-делам, например для перевозки людей или грузов — срок пребывания за пределами страны составляет 45 дней.

Напомним, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.

Ранее мы писали, что в правительстве не называют точного количества граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.

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