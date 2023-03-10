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Виїзд за кордон через систему "Шлях": скільки дозволів вже отримали чоловіки

10 березня 2023 12:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виїзд за кордон через систему Шлях - скільки дозволів вже отримали чоловіки
Левова частка припала на виїзд у бізнес-справах
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

За час війни військовозобов’язаним чоловікам видали понад один мільйон дозволів для виїзду за кордон через систему "Шлях". Більшість виїжджали у бізнес-справах.

Про це повідомляє компанія з надання доступу до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу Оpendatabot.

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Як працює система видачі дозволів

Як відомо, під час воєнного стану діє суттєвий "ліміт" на виїзд за кордон чоловіків призовного віку та решти категорій воєннозобов’язаних. Для того, щоб виїхати за кордон, необхідно потрапити до системи "Шлях", звернувшись до Мінінфраструктури чи обласної військової адміністрації.

Станом на початок березня 2023 року за "загальною процедурою" видали більш ніж 1,27 млн дозволів на виїзд. Левова частка, близько 1,1 млн дозволів, припала на виїзд у бізнес-справах. Тільки 170 тис. дозволів виданли на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.

Близько 400 тисяч дозволів видали з листопада минулого року до лютого включно.

В Оpendatabot зауважують, що зараз система видачі дозволів на виїзд за кордон недостатньо прозора. Так, нема інформації про кількість людей, які порушили терміни перебування поза межами країни.

"Наразі система видачі дозволів на виїзд за кордон не є достатньо прозорою. Так, наприклад, відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. Опендатабот звертався до Укртрансбезпеки і Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали", — зауважують у компанії.

Хто зараз має право на виїзд

Деякі категорії чоловіків мають право виїжджати за кордон з гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, завдяки чому поза межами України можна перебувати упродовж 30 днів. Дозволяється виїжджати у бізнес-справах, наприклад для перевезення людей чи вантажів — термін перебування за межами країни становить 45 днів.

Нагадаємо, українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.

Раніше ми писали, що в уряді не називають точної кількості громадян, які зараз перебувають за кордоном. Припускають, що йдеться від 5 до 7 мільйонів українців. 90% з них планують повернутися додому, проте залишається невизначеність через роботу, житло та безпеку.

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