Водоканалы покупают хлорку у фирмы, которая разворовывала средства коммунальных предприятий

Водоканал. Фото: Wiki Sumy 2023

Во время полномасштабной войны в Украине ООО Марилайф является поставщиком самой дорогой хлорки для водоканалов в нашем государстве. В компании в течение 2022-2023 годов продавали очищающее средство по высокой цене, несмотря на транспортное плечо.

Об этом говорится в исследовании "Школы аналитиков", собравших данные в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

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Завышенные цены

Отмечается, что всего проанализировали более 70 закупок хлорки на сумму 663,88 млн грн. Самые дорогие цены были зимой, а потом уже начали падать.

"Единственный производитель хлорки в Украине АО "Днепразот" участвовал в нескольких закупках этой зимой-весной с самыми дешевыми предложениями от 49 200 до 69 450 грн/т. Больше всего подрядов мало ООО "Аульская хлоропереливная станция". Это предприятие создано для разлива хлорки в меньшие контейнеры и баллоны и являются естественным монополистом в этой сфере деятельности. У него хлорка в этом году была по 70 000-96 000 грн/т", — объясняют в материале.

Инфографика: Наші гроші

Известно, что почти все пиковые значения относились к подрядам компании "Марилайф", а именно:

"Только в одном случае была еще хлорка на этом уровне — это последний пиковый контракт на графике между КП "Змеиный" (Вилково, Одесская обл) и ООО "Агрогазсервис" по 105 258 грн/т ", — говорится в сообщении.

Кто управляет компанией

Как отмечают в сервисе YouControl, ООО "Марилайф" зарегистрировали в Кременчуге Полтавской области. Уставный капитал з 1 тысяча гривен. Марина Гнойова является единственной владелицей и директор этой компании. Также она является адвокатом в Кременчуге.

"Ранее "Марилайф" указывал контактный номер телефона 0676403888, который совпадал с "Хлортехводом", которым владеет и управляет Олег Первый из Кременчуга. Учредил эту фирму в 2012 году Ярослав Гальченко, также ранее представлявший кременчугское ООО "Компания Хлорсистемы" в соседнем офисе с "Хлортехводом". Основателями "Хлорсистем" раньше были Нина Гнойова, Сергей Шапиро и Сергей Гнойовой, муж владелицы "Марилайфа" Марины Гнойовой", — пишут журналисты.

"Схемы" служащих

Известно, что все эти компании являлись фигурантами в уголовных делах по поставкам хлорки по завышенным ценам.

Как выяснило следствие, служащие компаний "Хлортехвод", "Гипохлорсервис", "Дезсистема", "Марилайф", "Экстрагрупп" предварительно сговорившись с другими лицами в составе руководителей коммунальных предприятий, на протяжении 2017-2019 годов присваивали деньги коммунальных предприятий. Как закупали на конкурсных торгах по искусственно завышенным ценам товары, которые используются для того, чтобы очищать питьевую воду.

"Служебные лица органов исполнительной власти на территории Полтавской области подозреваются в предварительном сговоре с представителями коммерческих структур при проведении государственных закупок с целью завладения денежными средствами", — говорится в сообщении.

Также в 2017-2018 годах служащие КП "Кременчугводоканал" покупали химические средства по искусственно завышенным ценам. Они создавали ненастоящие условия для того, чтобы отдавать предпочтение подконтрольным фирмам, благодаря чему получали неправомерную выгоду в размере 20% от общей суммы. После этого эти деньги обналичивались путем счетов трех подконтрольных ФЛПов.

Кроме того, в 2018 году два человека вместе с руководителем "Хлорсистем" присваивали средства коммунальных предприятий Полтавской и других областей во время проведения монтажных работ водопроводных сетей и поставок водоочистных химических реагентов.

"Эта группа присваивала часть средств путем осуществления псевдо финансово-хозяйственных операций генерального подрядчика с фирмами, имеющими признаки фиктивности. Затем средства снимали с их счетов наличными деньгами. Фактически работы выполнялись силами неофициально трудоустроенных наемных рабочих, а строительные материалы покупались по значительно более низким ценам. Информация о приговорах по этим производствам отсутствует", — добавили в материале.

Напомним, в Киверцах Волынской области отменили торги по масштабному строительству стадиона с беговыми дорожками. Там на фоне войны хотели потратить 150 млн гривен государственных средств.