Недвижимость на ВОТ — юристы озвучили алгоритм действий для украинцев

Уничтоженная многоэтажка. Фото: Алина Смутко, Суспільне

Эксперты объяснили, что делать украинцам, если российские оккупанты отбирают недвижимое имущество на временно оккупированных территориях (ВОТ). В таких случаях советуют придерживаться определенного алгоритма действий.

Соответствующие разъяснения обнародованы на портале Центра прав человека Zmina.

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Утрата недвижимого имущества на ВОТ

Как отмечают юристы, в последнее время участились случаи, когда для предотвращения изъятия имущества граждане Украины предпринимают попытки выезда на оккупированных территориях через территорию РФ. Правозащитники советуют не рисковать, вместо этого советуют фиксировать изъятие жилья в госорганах Украины.

По словам юристов, ныне оккупационные власти на захваченных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей поставили в известность владельцев жилья о необходимости осуществления регистрации в Едином госреестре недвижимости РФ. При отсутствии соответствующей записи в реестре или его неиспользовании и невнесении платы угрожают изъятием в так называемые муниципальные органы.

Из-за подобных заявлений ряд украинских правозащитных и общественных организаций высказали свою позицию и дали советы.

"В связи с рисками отъема оккупантами жилья, находящегося на ВОТ Украины, увеличилось количество обращений к организациям Коалиции. Считаем необходимым высказать позицию относительно действий оккупационных властей РФ на ВОТ Украины, а также предоставить рекомендации гражданам Украины, имеющим в собственности имущество на ВОТ. Право собственности на недвижимое имущество, находящееся на ВОТ, гарантируется и охраняется законодательством Украины и международным правом", — говорится в сообщении.

Как действовать и куда обращаться украинцам

Юристы отмечают, что поскольку Украина никогда не признает законным изъятие недвижимости оккупационными властями РФ, это не будет иметь юридическую силу.

Хотя поездки на ВОТ не запрещены украинским законодательством, однако могут представлять опасность для жизни и здоровья. Также невозможно предусмотреть или предотвратить действия оккупационных властей.

Учитывая это, таким владельцам советуют для фиксации изъятия недвижимого имущества:

отслеживать, что происходит с жильем на оккупированных территориях, собирать информацию об этом;

проверять данные о праве собственности на жилую недвижимость. При необходимости обращаться в Государственный реестр Украины;

обращаться в украинские правоохранительные органы.

"Действия оккупационных властей РФ на ВОТ Украины по изъятию недвижимого имущества граждан Украины — преступление. Россия нарушила международное гуманитарное право, распространив свое законодательство на ВОТ Украины и отбирая (экспроприируя) жилую недвижимость. Изъятие жилой недвижимости путем признания ее бесхозяйной и передачи в коммунальную собственность оккупационным структурам является нарушением международного гуманитарного права. В условиях международного вооруженного конфликта присвоение недвижимости, незаконное и неоправданное военной необходимостью, считается грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года", — подчеркнули правозащитники.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья изменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%.

Мы также сообщали, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободить.