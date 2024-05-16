Нерухомість на ТОТ — юристи озвучили алгоритм дій для українців

Знищена багатоповерхівка. Фото: Аліна Смутко, Суспільне

Експерти пояснили, що робити українцям, якщо російські окупанти відбирають нерухоме майно на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). У таких випадках радять дотримуватися певного алгоритму дій.

Відповідні роз'яснення оприлюднені на порталі Центру прав людини Zmina.

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Втрата нерухомого майна на ТОТ

Як зазначають юристи, останнім часом почастішали випадки, коли для запобігання вилучення майна громадяни України роблять спроби виїзду на окупованих територій через територію РФ. Правозахисники радять не ризикувати, натомість варто фіксувати вилучення житла в держорганах України.

За словами юристів, нині окупаційна влада на захоплених територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей поставила до відома власників житла про необхідність здійснення реєстрації у Єдиному держреєстрі нерухомості РФ.

За відсутності відповідного запису в реєстрі чи його невикористання і невнесення плати, погрожують вилученням у так звані муніципальні органи.

Через подібні заяви низка українських правозахисних і громадських організацій висловили свою позицію та надали поради.

"У зв’язку з ризиками відібрання окупантами житла, що знаходиться на ТОТ України, збільшилася кількість звернень до організацій Коаліції. Вважаємо за необхідне висловити позицію щодо дій окупаційної влади РФ на ТОТ України, а також надати рекомендації громадянам України, які мають у власності майно на ТОТ. Право власності на нерухоме майно, що знаходиться на ТОТ, гарантується та охороняється законодавством України й міжнародним правом. Відповідно до статті 41 Конституції України та статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності", — йдеться у повідомленні.

Як діяти та куди звертатись українцям

Юристи наголошують, що оскільки Україна ніколи не визнає законним вилучення нерухомості окупаційною владою РФ, це не матиме юридичної сили.

Хоч поїздки на ТОТ не заборонені українським законодавством, однак можуть нести небезпеку для життя і здоров’я. Так само неможливо передбачити чи запобігти діям окупаційної влади.

З огляду на це, таким власникам радять для фіксації вилучення нерухомого майна:

відслідковувати, що відбувається із житлом на окупованих територіях, збирати про це інформацію;

перевіряти дані про право власності на житлову нерухомість. За потреби звертатися до Державного реєстру України;

звертатися до українських правоохоронних органів.

"Дії окупаційної влади РФ на ТОТ України щодо вилучення нерухомого майна громадян України — злочин. Росія порушила міжнародне гуманітарне право, поширивши своє законодавство на ТОТ України та відбираючи (експропріюючи) житлову нерухомість. Відібрання житлової нерухомості шляхом визнання її безхазяйною та передання в комунальну власність окупаційним структурам є порушенням міжнародного гуманітарного права. В умовах міжнародного збройного конфлікту привласнення нерухомості, що є незаконним і не виправдане військовою необхідністю, вважається грубим порушенням Женевських конвенцій 1949 року", — наголосили правозахисники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%.

Ми також повідомляли, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити.