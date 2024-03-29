Состояние экономики Украины — результат 2023 года и прогноз на 2024 год

Документы в руках. Фото: Фото: Vecteezy

По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 5,3%, а номинальный составил более 6,5 трлн грн. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному обменному курсу номинальный ВВП составил 178,8 млрд дол. (против 162 млрд дол. в 2022 году, 199,7 млрд дол. в 2021 году).

Об этом говорится на официальном портале Госстата.

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Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что прирост реального ВВП в 2023 году оказался лучше, чем начальные прогнозы. Он напомнил, что в начале прошлого года прогнозы роста были "более сдержанными, около нуля".

Политик пояснил, что лучший результат в 2023 году отражает ряд факторов:

уменьшение рисков для энергетической инфраструктуры,

больший урожай,

улучшение морской логистики и др.

"Впрочем, иллюзий конечно нет. Реальный ВВП по итогам прошлого года составляет только 75% от довоенного уровня, то есть в результате мы потеряли четверть экономики", — добавил Гетманцев.

Источник: Госстат Украины

Что будет с экономикой Украины в 2024 году

По словам политика, в этом году будет тяжелее.

"Последние обстрелы энергетической инфраструктуры показали, что ситуация здесь остается хрупкой. Каждый новый день войны приносит новые разрушения в инфраструктуре и ущерб для экономики", — объясняет Германцев.

Он также отметил, что в 2024 году снизился уровень внешней помощи Украине, остаются проблемы структурной безработицы и нехватки рабочей силы. В то же время, по всему миру растет геополитическая турбулентность.

Поэтому в таких условиях политик прогнозирует в этом году рост экономики на 4%.

"В любом случае — нам свое делать. На уровне государства — это обеспечивать войско и потребности обороны, усиливать ВПК, развивать логистику, защищать макро-финансовую устойчивость, двигаться вперед в направлении вступления в ЕС, держаться за наши островки "стабильности" в виде программ долгосрочного финансирования с партнерами", — резюмировал Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%. Также пойдут в гору инвестиции — по сравнению с 2023 годом в этом году они вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 15,0% до 14,5% годовых.