Стан економіки України — результат 2023 року та прогноз на 2024

Документи в руках. Фото: Фото: Vecteezy

За попередньою оцінкою Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%, а номінальний становив понад 6,5 трлн грн. У доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним обмінним курсом номінальний ВВП склав 178,8 млрд доларів (проти 162 млрд доларів у 2022 році, 199,7 млрд доларів у 2021 році).

Про це йдеться на офіційному порталі Держстату.

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Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що приріст реального ВВП у 2023 році виявився кращим, ніж початкові прогнози. Він нагадав, що на початку минулого року прогнози зростання були "більш ніж стриманими, близько нуля".

Політик пояснив, що кращий результат у 2023 році відображає низку чинників:

зменшення ризиків для енергетичної інфраструктури,

більший врожай,

поліпшення морської логістики тощо.

"Утім ілюзій звісно не має. Реальний ВВП за підсумками минулого року складає тільки 75% від довоєнного рівня, тобто через війну ми втратили чверть економіки", — додав Гетманцев.

Джерело: Держстат України

Що буде з економікою України у 2024 році

За словами політика, цього року буде важче.

"Останні обстріли енергетичної інфраструктури засвідчили, що ситуація тут залишається крихкою. Кожен новий день війни приносить нові руйнування в інфраструктурі і збитки для економіки", — пояснює Германцев.

Він також зауважив, що у 2024 році знизився рівень зовнішньої допомоги Україні, залишаються проблеми структурного безробіття і нестачі робочої сили. Водночас по всьому світі зростає геополітична турбулентність.

Тому, у таких умовах політик прогнозує цього року зростання економіки на 4%.

"У будь-якому випадку — нам своє робити. На рівні держави — це забезпечувати військо і потреби оборони, посилювати ВПК, розвивати логістику, захищати макро-фінансову стійкість, рухатись уперед у напряму вступу до ЄС, триматись за наші острівці "стабільності" у вигляді програм довгострокового фінансування з партнерами", — резюмував Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Також підуть в гору інвестиції — порівняно із 2023 роком у цьому році вони зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 15,0% до 14,5% річних.