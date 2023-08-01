Паспорта в Украине — с 1 августа некоторых украинцев заставят поменять документы

Паспорт гражданина Украины. Фото: google.com

В Украине некоторых граждан заставят поменять паспорта в виде книжки на пластиковую id-карту. Это касается тех, кто не успел вклеить фотографию в паспорт старого образца.

Об этом говорится на портале Министерства внутренних дел Украины.

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Замена старого паспорта

Как отмечается, 1 августа 2023 года истекает срок вклеивания фотографий в паспорта для граждан, достигших 25-ти и 45-летнего возраста. Тем, кто не успел, паспорт в принудительном порядке придется заменить пластиковым.

В МВД пояснили, что в 2020 году в связи с карантином украинцам, которым исполнилось 25 и 45 лет, на временной основе разрешили не вклеивать новые фото в собственные паспорта образца 1994 года. Однако 1 июля текущего года карантин окончательно отменили, и гражданам на вклеивание новых фотографий отвели месяц. Теперь старые паспорта тех, кто этого не сделал, не будут считаться действительными.

В связи с этим паспорта в обязательном порядке подлежат обмену на id-карты. Для этого граждане могут обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины или в Центр предоставления административных услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы имеют право пересекать границу неограниченное количество раз. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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