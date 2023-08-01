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З 1 серпня деяких українців змусять змінити паспорти: кого стосується

1 серпня 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Паспорти в Україні — з 1 серпня деяких українців змусять змінити документи
Паспорт громадянина України. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяких громадян змусять змінити паспорти у вигляді книжки на пластикову id-картку. Це стосується тих, хто не встиг вклеїти фотокартку у паспорт старого зразка.

Про це йдеться на порталі Міністерства внутрішніх справ України.

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Заміна старого паспорта

Як зазначається, 1 серпня 2023 року завершується термін вклеювання фотокарток у паспорти для громадян, які досягнули 25-ти та 45-тирічного віку. Тим, хто не встиг, паспорт у примусовому порядку доведеться замінити на пластиковий.

У МВС пояснили, що 2020 року у зв'язку з карантином українцям, яким виповнилося 25 та 45 років на тимчасовій основі дозволили не вклеювати нові фото у власні паспорти зразка 1994 року. Проте 1 липня поточного року карантин остаточно скасували, і громадянам на вклеювання нових фотокарток відвели місяць. Тепер старі паспорти тих, хто цього не зробив, не вважатимуться дійсними.

У зв'язку з цим паспорти в обов’язковому порядку підлягають обміну на id-картки. Для цього громадяни можуть звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України чи в Центру надання адміністративних послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці мають право перетинати кордон необмежену кількість разів. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України".

Також ми писали про те, хто із заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни. Йдеться про кілька категорій людей.

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