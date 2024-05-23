В Дії больше нельзя перерегистрировать авто или обменять водительское удостоверение — что произошло

Сервисный центр МВД Донецкой области. Фото: chk.hsc.gov.ua

В Украине нельзя будет перерегистрировать автомобиль или обменять водительское удостоверение в приложении "Дія". Это ограничение связано с изменением реквизитов для оплаты счетов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

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Когда возобновят услуги сервисных центров в Дії

"Услуги сервисных центров МВД в приложении "Дія" временно приостановлены из-за смены реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно", — говорится в заявлении.

Поступившие до 24 мая заявки будут рассмотрены в порядке очереди. Услуги в приложении "Дія" возобновятся с 28 мая. До этого времени для перерегистрации и обмена водительского удостоверения следует обращаться в любой сервисный центр МВД.

Как перерегистрировать авто в Дії

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал перерегистрацию авто самым популярным сервисом, запущенным его ведомством вместе с приложением "Дія". В первые три месяца его работы этим сервисом воспользовались 30 тысяч раз, что позволяет украинцам покупать или продавать авто, мотоциклы или мопеды, не выходя из дома.

Однако есть ограничения на перерегистрацию транспортных средств. Услуга недоступна для признанного похищенным имущества, на которое наложен арест, находящийся в розыске, или в розыске их владельцы или покупатели.

Воспользоваться перерегистрацией смогут только продающие автомобиль впервые за календарный год — это позволяет бороться с перекупщиками. Для этого нужно:

выбрать в "Дії" меню "Сервисы";

в самих сервисах — "Водитель";

в появившемся меню — "Продать транспортное средство";

если у собственности есть несколько автомобилей — выбрать нужный;

заполнить свою часть договора;

получить согласие покупателя и дождаться, пока он заполнит свою часть;

в ходе регистрации также нужно будет подтвердить, что продавец является единственным владельцем автомобиля.

Что еще стоит знать

Напомним, после того как 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, распространились слухи об изменении порядка и правилах регистрации авто. Известно, какие документы нужно иметь при себе автовладельцу сейчас.

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