У Дії більше не можна перереєструвати авто або обміняти водійське посвідчення — що сталося

Сервісний центр МВС на Донеччині. Фото: chk.hsc.gov.ua

В Україні не можна буде перереєструвати автомобіль або обміняти водійське посвідчення у застосунку "Дія". Це обмеження пов'язане зі зміною реквізитів для оплати рахунків.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

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Коли відновлять послуги сервісних центрів у Дії

"Послуги сервісних центрів МВС у застосунку "Дія" тимчасово призупинені через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно", — йдеться у заяві.

Заявки, які надійшли до 24 травня, будуть розглянуті в порядку черги. Послуги в застосунку "Дія" відновляться з 28 травня. До цього часу для перереєстрації та обміну посвідчення водія слід звертатися до будь-якого сервісного центру МВС.

Як переєструвати авто у ДІї

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав перереєстрацію авто найпопулярнішим сервісом, який його відомство запустило разом з застосунком "Дія". Протягом перших трьох місяців його роботи цим сервісом скористалися 30 тисяч разів, що дозволяє українцям купувати або продавати авто, мотоцикли або мопеди, не виходячи з дому.

Проте є обмеження для перереєстрації транспортних засобів. Послуга недоступна для майна, яке визнане викраденим, на яке накладено арешт, що перебуває у розшуку, або у розшуку їхні власники чи покупці.

Скористатися перереєстрацією зможуть лише ті, хто продає автомобіль уперше за календарний рік — це дозволяє боротися з перекупниками. Для цього потрібно:

вибрати у "Дії" меню "Сервіси";

у самих сервісах — "Водій";

у меню, що з'явиться — "Продати транспортний засіб";

якщо у власності є кілька автомобілів — вибрати потрібний;

заповнити свою частину договору;

отримати згоду покупця та дочекатися, поки він заповнить свою частину;

у ході реєстрації також потрібно буде підтвердити, що продавець є єдиним власником автомобіля.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після того як 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, поширилися чутки про зміну порядку та правил реєстрації авто. Відомо, які документи потрібно мати при собі автовласнику зараз.

Ми також писали, що в Україні запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.