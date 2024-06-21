Штрафы за дискриминацию — какое наказание грозит работодателям в Украине

За унижение работников работодателям грозят штрафы — Рада приняла законопроект
Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий усиление ответственности для работодателей, занимающихся мобингом (травлей) или дискриминацией своих работников. Работодателям, унижающим работников, грозят проверки и штрафы.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Работодателей начнут проверять за случаи травли работников. В настоящее время во время военного положения действует соответствующий запрет, но его скоро могут отменить. Такие изменения предусматривает законопроект №11044, который Верховная Рада приняла в первом чтении 19 июня.
За что могут наказать работодателей
Проект был разработан в ответ на рост количества обращений о мобинге, поступающих в Государственную службу по вопросам труда.
Среди критериев мобинга:
- неуважение и неэтичное отношение;
- безосновательные увольнения;
- занижение заработной платы;
- другие формы неправомерного поведения
Контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять соответствующие органы, имеющие право проводить проверки и налагать штрафы при выявлении нарушений.
Какие штрафы угрожают работодателям
Совершение мобинга (травли) работника влечет за собой:
- Наложение штрафа на граждан от 850 до 1 700 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.
- Наложение штрафа на физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине Государственная служба по вопросам труда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности за оформлением должным образом работников. За нарушение предусмотрены немалые штрафы, выросшие в 2024 году.
Мы также писали, что в Украине будут введены штрафные санкции за унизительные сообщения непристойного характера, в частности в интернете. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
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