Штрафи за дискримінацію — яке покарання загрожує роботодавцям в Україні

Жінка за столом. Фото: Adobe

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності для роботодавців, які займаються мобінгом (цькуванням) або дискримінацією своїх працівників. Роботодавцям, які принижують працівників, загрожують перевірки та штрафи.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Читайте також:

Роботодавців почнуть перевіряти за випадки цькування працівників. Наразі, під час воєнного стану, діє відповідна заборона, але її скоро можуть скасувати. Такі зміни передбачає законопроєкт №11044, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 червня.

За що можуть покарати роботодавців

Проєкт розробили у відповідь на зростання кількості звернень про мобінг, що надходять до Державної служби з питань праці.

Серед критеріїв мобінгу:

неповага та неетичне ставлення;

безпідставні звільнення;

заниження заробітної плати;

інші форми неправомірної поведінки.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть відповідні органи, які матимуть право проводити перевірки та накладати штрафи при виявленні порушень.

Які штрафи загрожують роботодавцям

Вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою:

Накладення штрафу на громадян від 850 до 1 700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

Ми також писали, що в Україні запровадять штрафні санкції за принизливі повідомлення непристойного характеру, зокрема в інтернеті. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.