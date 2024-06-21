Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow За приниження працівників роботодавцям загрожують штрафи — Рада ухвалила законопроєкт arrow

За приниження працівників роботодавцям загрожують штрафи — Рада ухвалила законопроєкт

21 червня 2024 10:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Штрафи за дискримінацію — яке покарання загрожує роботодавцям в Україні
Жінка за столом. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності для роботодавців, які займаються мобінгом (цькуванням) або дискримінацією своїх працівників. Роботодавцям, які принижують працівників, загрожують перевірки та штрафи.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Читайте також:

Роботодавців почнуть перевіряти за випадки цькування працівників. Наразі, під час воєнного стану, діє відповідна заборона, але її скоро можуть скасувати. Такі зміни передбачає законопроєкт №11044, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 червня.

За що можуть покарати роботодавців

Проєкт розробили у відповідь на зростання кількості звернень про мобінг, що надходять до Державної служби з питань праці.

Серед критеріїв мобінгу:

  • неповага та неетичне ставлення;
  • безпідставні звільнення;
  • заниження заробітної плати;
  • інші форми неправомірної поведінки.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть відповідні органи, які матимуть право проводити перевірки та накладати штрафи при виявленні порушень.

Які штрафи загрожують роботодавцям

Вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою:

  • Накладення штрафу на громадян від 850 до 1 700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.
  • Накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

Ми також писали, що в Україні запровадять штрафні санкції за принизливі повідомлення непристойного характеру, зокрема в інтернеті. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Верховна Рада
робота
штраф
штрафи
законопроєкт
дискримінація
роботодавці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту