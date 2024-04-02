В последние полгода цена Биткоина выросла почти в три раза, обновила исторический максимум 2021 года и достигла уровня 73 тысяч долларов за монету

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В последние полгода цена Биткоина выросла почти в три раза, обновила исторический максимум в 2021 году и достигла уровня 73 тысяч долларов за монету. Финансовые аналитики прогнозировали рост стоимости актива еще в январе после утверждения регулирующим органом SEC заявок на спотовые ETF на Биткоин.

Аналитические данные. Фото: https://bitcointreasuries.net/

Аналитики, чьи данные приводит Euronews, предполагают, что к концу 2024 года котировки главной криптовалюты Биткоина могут достичь отметки 88 000 USD. Прогноз был составлен по итогам опроса руководства криптовалютных платформ и финансовых экспертов сотрудниками британской финтехкомпании Finder. Также эксперты учитывали фундаментальные данные и показатели технического анализа.

Читайте также:

Другие эксперты также ожидают продолжения тенденции роста:

CEO Galaxy Digital Майк Новограц: после одобрения заявок на спотовые ETF-BTC у многих инвесторов изменилось мышление, они увидели перспективы вложений средств в покупку криптовалют. Представители поколения бейби-бумеров получили свой первый шанс на владение цифровым золотом с помощью инвестиционных консультантов. Уже к концу этого года мы увидим цену BTC на уровне 100 000 USD. И если предположить коррекцию, то цена Биткоина не будет ниже 50 000 долларов, разве что случится что-нибудь необычное.

Известный международный инвестор, автор бестселлеров Роберт Кийосаки: "Котировки Биткоина взлетают. Самая большая ошибка в вашем — промедление. Важно начать инвестировать в Биткоин, даже с 500 долларов. Следующая остановка цены — $300 000 в 2024 году", — написал он в социальной сети.

По оценкам аналитиков финансового портала Traders Union, восходящая тенденция цен на рынке криптовалют сохранится в ближайшие месяцы, а к концу текущего года цена BTC достигнет $77 800.

Представители ведущей криптобиржи Binance публикуют более сдержанный прогноз. Они ожидают, что к началу 2025 года цена будет колебаться в зоне 65-72 тысяч долларов, но, скорее всего, не сможет закрепиться выше уровня сопротивления на отметке 72 000.

Аналитические данные. Фото: https://bitcointreasuries.net/

Многие игроки рынка ожидают сильного роста криптовалют в 2024 году и приводят несколько ключевых аргументов, указывающих на перспективы дальнейшего роста:

1. Повышенный спрос на Биткоин со стороны институциональных инвесторов

В последние месяцы эксперты наблюдают рост спроса на Биткоин от влиятельных институциональных игроков и представителей инвестиционных фондов:

Наиболее весомым инвестором стал инвестиционный фонд BlackRock, располагающий капиталом в миллиарды долларов. После утверждения своей заявки на спотовый ETF фонд возглавил рейтинг крупнейших инвесторов. Всего сотрудники фонда приобрели более 225 тысяч ВТС, а сумма на счете организации превысила 15,5 миллиарда долларов США.

Среди крупнейших держателей Биткоина в мире – компания MicroStrategy, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Холдинг сохраняет на балансе около 205 000 BTC стоимостью более 15 миллиардов долларов США и постоянно наращивает объемы инвестиций в криптовалютные активы.

Аналитические данные. Фото: https://bitcointreasuries.net/

В марте 2024 года вышла новость, что компания планирует выпуск облигаций со сроком погашения до 2030 года. Объем эмиссии ценных бумаг — 50 миллионов долларов, эти средства будут направлены на покупку новых монет Биткоин. На этом фоне стоимость акций MicroStrategy выросла на 10,85%.

По мнению аналитиков, тенденция активного инвестирования в криптовалюты со стороны ведущих инвестиционных фондов не будет долговременной. Рост спроса от корпоративных игроков способствует повышению цен, что позволяет заработать частным инвесторам.

1. Стоимость Биткоина превысила психологический уровень предыдущего исторического максимума.

Коррекционный откат цен после роста 2021 года нанес значительный ущерб "хомякам", которые пытались "заскочить в последний вагон поезда" и покупали ВТС выше 65 тысяч долларов, рассчитывая на дальнейший рост цены монеты. Поэтому некоторые эксперты ожидали большого объема продаж Биткоина на уровнях 63-67 000 долларов на фоне закрытия лонговых позиций и опасения возможного разворота цены. Но цена монеты удержала импульс к росту, превысила уровень предыдущих максимумов и достигла значения в 73 тысяч долларов за единицу. Сейчас на рынке фиксируется уменьшение предложения Bitcoin — большинство инвесторов решает держать криптовалюту, вместо продажи. Дефицит монет с ростом спроса может стать драйвером для дальнейшего роста котировок ВТС в будущем.

1. Следующий халвинг

В марте 2024 г. сложность вычислений майнинга возросла на 5,79% по сравнению с предыдущим периодом. В апреле состоится следующая процедура халвинга Биткоина, что уменьшит в два раза заработок майнеров и негативно повлияет на объем предложения монеты.

Некоторые игроки ожидают коррекции на криптовалютном рынке. Индекс страха и алчности несколько недель находится на максимальных уровнях выше 80%. Это указывает на активность покупателей и возможную перекупленность Биткоина и других популярных монет. Похожая ситуация наблюдалась на крипторынку в 2017 и 2021 годах, после чего начиналось резкое коррекционное движение цен.

Также котировки ВТС находятся под давлением регулирующих органов. Судебный процесс между криптобиржей Binance и регулятором SEC уже вызвал панические настроения на рынке криптовалют зимой 2023 года. В 2024 году идет другое противостояние между комиссией SEC и торговой платформой Coinbase, что также может негативно повлиять на стоимость криптоактивов.

Большинство участников рынка сохраняют оптимистическое настроение и ожидают продолжения восходящего тренда в 2024 году. Локальные коррекционные движения инвесторы используют для дальнейшего наращивания позиций с расчетом на рост цен в ближайшие месяцы.

Вывод

Цена Биткоина активно росла за последние шесть месяцев и превысила показатели предыдущих исторических максимумов. Также аналитики фиксируют рост спроса на ВТС от инвестиционных фондов и других корпоративных инвесторов.

В условиях ограничения предложения и проведения халвинга стоимость главной криптовалюты может достигнуть уровней 80 тысяч долларов летом и 100 тысяч долларов за монету до конца 2024 года. Но следует учитывать, что после цикла роста возможна глубокая коррекция, которую мы видели на примере 2017 и 2021 годов. Частным инвесторам следует учитывать возможные риски, формировать свой портфель из разных активов и соблюдать требования риск-менеджмента.