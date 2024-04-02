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В останні півроку ціна Біткоїну зросла майже втричі, оновила історичний максимум 2021 року та досягла рівня 73 тисячи доларів за монету. Фінансові аналітики прогнозували зростання вартості активу ще в січні після затвердження регулюючим органом SEC заявок на спотові ETF на Біткоїн.

Аналітичні дані. Фото: https://bitcointreasuries.net/

Аналітики, чиї дані наводить Euronews, припускають, що до кінця 2024 року котирування головної криптовалюти Біткоїна можуть досягнути позначки 88 000 USD. Прогноз був складений за підсумками опитування керівництва криптовалютних платформ та фінансових експертів співробітниками британської фінтехкомпанії Finder. Також експерти враховували фундаментальні дані та показники технічного аналізу.

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Інші експерти також очікують продовження тенденції зростання:

CEO Galaxy Digital Майк Новограц: після схвалення заявок на спотових ETF-BTC у багатьох інвесторів змінилось мислення, вони побачили перспективи вкладень коштів у купівлю криптовалют. Представники покоління бейбі-бумерів отримали свій перший шанс на володіння цифровим золотом за допомогою інвестиційних консультантів. Вже до кінця поточного року ми побачимо ціну BTC на рівні 100 000 USD. І якщо припустити корекцію, то ціна Біткоїну не буде нижчою за 50 000 доларів, хіба що трапиться щось незвичайне.

Відомий міжнародний інвестор, автор бестселлерів Роберт Кійосакі: "Котирування Біткоїну злітають. Найбільша помилка у вашому — зволікання. Важливо почати інвестувати в Біткоїн, навіть з 500 доларів. Наступна зупинка ціни — $300 000 у 2024 році", — цю думку він висловив у соціальній мережі.

По оцінкам аналітиків фінансового порталу Traders Union, висхідна тенденція цін на ринку криптовалют збережеться протягом найближчих місяців, а до кінця поточного року ціна BTC сягне $77 800.

Представники провідної криптобіржі Binance публікують більш стриманий прогноз. Вони очікують, що до початку 2025 року ціна буде коливатися в зоні 65-72 тисяч доларів, але скоріш за все не зможе закріпитися вище рівня спротиву на позначці 72 000.

Аналітичні дані. Фото: https://bitcointreasuries.net/

Багато гравців ринку очікують сильного росту криптовалют в 2024 році та наводять декілька ключових аргументів, що вказують на перспективи подальшого росту:

1. Підвищений попит на Біткоїн з боку інституціональних інвесторів

В останні місяці експерти спостерігають зростання попиту на Біткоїн від впливових інституціональних гравців та представників інвестиційних фондів:

Найбільш вагомим інвестором став інвестиційний фонд BlackRock, який має в розпорядженні капітал в мільярди доларів. Після затвердження своєї заявки на спотовий ETF фонд очолив рейтинг найбільших інвесторів. Усього співробітники фонду придбали понад 225 000 ВТС, а сума на рахунку організації перевищила 15,5 мільярди доларів США.

Серед найбільших тримачів Біткоїну в світі — компанія MicroStrategy, що займається розробкою програмного забезпечення. Холдинг зберігає на балансі приблизно 205 000 BTC вартістю понад 15 мільярдів доларів США та постійно нарощує обсяги інвестицій в криптовалютні активи.

Аналітичні дані. Фото: https://bitcointreasuries.net/

У березні 2024 року вийшла новина, що компанія планує випуск облігацій з терміном погашення до 2030 року Обсяг емісії цінних паперів — 50 мільйонів доларів, ці кошти будуть спрямовані на купівлю нових монет Біткоїн. На цьому фоні вартість акцій MicroStrategy зросла на 10,85%.

На думку аналітиків, тенденція активного інвестування у криптовалюти з боку провідних інвестиційних фондів не буде довготривалою. Зростання попиту від корпоративних гравців сприяє підвищенню цін, що дає змогу заробити приватним інвесторам.

1. Вартість Біткоїну перевищила психологічний рівень попереднього історичного максимуму.

Корекційний відкат цін після зростання 2021 рік спричинив значні збитки "хом'якам", які намагалися "заскочити в останній вагон поїзда" та купували ВТС вище 65 тисяч доларів, розраховуючи на подальше зростання ціни монети. Тому деякі експерти очікували великого обсягу продаж Біткоїну на рівнях 63-67 000 доларів на тлі закриття лонгових позицій та побоюванні можливого розвороту ціни. Але ціна монети втримала імпульс до зростання, перевищила рівень попередніх максимумів та досягла значення у 73 тисячі доларів за одиницю. Зараз на ринку фіксується зменшення пропозиції Bitcoin - більшість інвесторів вирішує тримати криптовалюту, замість продажу. Дефіцит монет з одночасним зростанням попиту може стати драйвером для подальшого зростання котирувань ВТС у майбутньому.

1. Наступний халвінг

У березні 2024 складність обчислень майнінгу зросла на 5,79% у порівнянні з попереднім періодом. У квітні відбудеться наступна процедура халвінгу Біткоїну, що зменшить у два рази заробіток майнерів та негативно вплине на обсяг пропозиції монети.

Деяка частина гравців очікує корекції на криптовалютному ринку. Індекс страху та жадібності декілька тижнів знаходиться на максимальних рівнях вище 80%. Це вказує на активність покупців та можливу перекупленість Біткоїну та інших популярних монет. Схожа ситуація спостерігалась на крипторинку в 2017 та 2021 роках, після чого починався різкий корекційний рух цін.

Також котирування ВТС знаходяться під тиском регулюючих органів. Судовий процес між криптобіржею Binance та регулятором SEC вже спричинив панічні настрої на ринку криптовалют взимку 2023 року. У 2024 році триває інше протистояння між комісією SEC та торговою платформою Coinbase, що також може негативно вплинути на вартість криптоактивів.

Більшість учасників ринку зберігають оптимістичний настрій та очікують продовження висхідного тренду у 2024 році. Локальні корекційні рухи інвестори використовують для подальшого нарощування позицій з розрахунком на зростання ціни у найближчі місяці.

Висновок

Ціна Біткоїну активно зростала впродовж останніх шести місяців та перевищила показники попередніх історичних максимумів. Також аналитики фіксують зростання попиту на ВТС від інвестиційних фондів та інших корпоративних інвесторів.

В умовах обмеження пропозиції та проведення халвингу вартість головної криптовалюти може досягти рівнів 80 тисяч доларів влітку та 100 тисяч доларів за монету до кінця 2024 року. Але треба враховувати, що після циклу зростання можлива глибока корекція, що ми бачили на прикладі 2017 та 2021 років. Приватним інвесторам слід враховувати можливі ризики, формувати свій портфель з різних активів та дотримуватися вимог ризик-менеджменту.