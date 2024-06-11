Капитализация BTC больше суммарной стоимости акций трех крупных мировых банков

Монеты биткоин. Фото иллюстративное: mc.today

Капитализация биткоина больше совокупной стоимости акций трех мировых банков. Речь идет о JPMorgan Chase, Bank of America и Промышленно-коммерческом банке Китая.

Об этом в воскресенье, 9 июня, в соцсети Х (ранее Twitter) сообщили аналитики Watcher.Guru.

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#Bitcoin имеет большой бизнес кепку, которая находится в верхней части 3 банков в мире.



• Bitcoin: $1.37 trillion

• JPMorgan Chase: $574 billion

• Bank of America: $311 billion

• IC Bank of China: $268 billion — Watcher.Guru (@WatcherGuru) Июнь 9, 2024

Что известно о капитализации биткоина

Текущая рыночная капитализация первой криптовалюты достигает около 1,37 триллиона долларов. Таким образом, рыночная стоимость BTC превышает совокупную рыночную стоимость акций трех крупнейших банков мира. Для сравнения стоимость акций JPMorgan Chase — 574 миллиарда долларов, Bank of America — 311 миллиардов долларов, а Промышленно-коммерческого банка Китая — 268 миллиардов долларов.

По состоянию на 11 июня курс биткоина был на отметке чуть больше 67 тысяч долларов.

Напомним, генеральный директор криптовалютного кастодиального сервиса BitGo Майк Белше считает, что биткоин будет стоить не менее 125 тысяч долларов, а возможно и больше, например, 135 тысяч долларов. Такие изменения могут произойти до конца текущего года.

Также мы сообщали, что инвесторы и постоянные владельцы первой криптовалюты начали активно скупать биткоин. Для криптоиндустрии это благоприятные условия, ведь увеличение покупок может привести к росту цены.