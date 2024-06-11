Капіталізація BTС більша за сумарна вартість акцій трьох великих світових банків

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: mc.today

Капіталізація біткоїна більша за сукупну вартість акцій трьох світових банків. Йдеться про JPMorgan Chase, Bank of America та Промислово-комерційний банк Китаю.

Про це в неділю, 9 червня, у соцмережі Х (раніше Twitter) повідомили аналітики Watcher.Guru.

Читайте також:

#Bitcoin has a larger market cap than the top 3 banks in the world, combined:



• Bitcoin: $1.37 trillion

• JPMorgan Chase: $574 billion

• Bank of America: $311 billion

• IC Bank of China: $268 billion — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 9, 2024

Що відомо про капіталізацію біткоїна

Поточна ринкова капіталізація першої криптовалюти сягає близько 1,37 трильйона доларів. Таким чином ринкова вартість BTC перевищує сукупну ринкову вартість акцій трьох найбільших банків світу. Для порівняння вартість акцій JPMorgan Chase — 574 мільярди доларів, Bank of America — 311 мільярдів доларів, а Промислово-комерційного банку Китаю — 268 мільярдів доларів.

Станом на 11 червня курс біткоїна був на позначці трохи більше 67 тисяч доларів.

Нагадаємо, генеральний директор криптовалютного кастодіального сервісу BitGo Майк Белше вважає біткоїн коштуватиме щонайменше 125 тисяч доларів, а можливо й більше, наприклад, 135 тисяч доларів. Такі зміни можуть відбутися до кінця поточного року.

Також ми повідомляли, що інвестори та постійні власники першої криптовалюти почали активно скуповувати біткоїн. Для криптоіндустрії це сприятливі умови, адже збільшення покупок може призвести до зростання ціни.