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За рівнем капіталізації біткоїн обійшов кілька найбільших світових банків

11 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Капіталізація BTС більша за сумарна вартість акцій трьох великих світових банків
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: mc.today
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Капіталізація біткоїна більша за сукупну вартість акцій трьох світових банків. Йдеться про JPMorgan Chase, Bank of America та Промислово-комерційний банк Китаю.

Про це в неділю, 9 червня, у соцмережі Х (раніше Twitter) повідомили аналітики Watcher.Guru.

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Що відомо про капіталізацію біткоїна

Поточна ринкова капіталізація першої криптовалюти сягає близько 1,37 трильйона доларів. Таким  чином ринкова вартість BTC перевищує сукупну ринкову вартість акцій трьох найбільших банків світу. Для порівняння вартість акцій JPMorgan Chase — 574 мільярди доларів, Bank of America — 311 мільярдів доларів, а Промислово-комерційного банку Китаю — 268 мільярдів доларів.

Станом на 11 червня курс біткоїна був на позначці трохи більше 67 тисяч доларів.

Нагадаємо, генеральний директор криптовалютного кастодіального сервісу BitGo Майк Белше вважає біткоїн коштуватиме щонайменше 125 тисяч доларів, а можливо й більше, наприклад, 135 тисяч доларів. Такі зміни можуть відбутися до кінця поточного року.

Також ми повідомляли, що інвестори та постійні власники першої криптовалюти почали активно скуповувати біткоїн. Для криптоіндустрії це сприятливі умови, адже збільшення покупок може призвести до зростання ціни.

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курс валют
біткоін

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