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За Запорожской АЭС произошел полный блэкаут — есть угроза радиационной безопасности

2 декабря 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
За Запорожской АЭС произошел полный блэкаут — есть угроза радиационной безопасности
Запорожская АЭС. Фото: Минэнерго
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Запорожской АЭС ночью, 2 декабря произошло полное отключение электроснабжения. Это создает риск радиационной опасности.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Блэкаут на Запорожской АЭС

Сообщается, что 1 декабря вечером была повреждена линия электропередач "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" с напряжением 330 кВ, обеспечивавшая подачу электроэнергии от украинской энергетической системы к станции.

Последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" с напряжением 750 кВ была отключена в 02:31 во время воздушной тревоги.

"Из-за отсутствия внешнего электроснабжения ЗАЭС перешла на работу от дизельных генераторов. Было запущено 20 дизельных генераторов, из которых впоследствии в работе осталось восемь", — говорится в сообщении.

Радиационная опасность на Запорожской АЭС

В Минэнерго указывают, что особую опасность представляют четыре энергоблока, особенно в свете того, что оккупационные силы использовали их в нарушение условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок, выданной украинским регулятором, и поддерживали их в горячем состоянии.

То есть, отключение главных циркуляционных насосов, охлаждающих реактор, заставляет реакторную установку работать в режиме естественной циркуляции, что является тяжелым режимом для реактора и может привести к отказу оборудования. Необходимо срочно перевести энергоблок в холодное состояние.

В компании подчеркнули, что очередное отключение электроснабжения угрожает ядерной и радиационной безопасности.

ЗАЄС
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, из-за некомпетентности российского руководства на Запорожской АЭС в пятом энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй. Следствием аварии может стать утрата целостности трубок парогенераторов.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас проходит на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, ситуация стратегически не изменилась.

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