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За Запорізькою АЕС стався повний блекаут — є загроза радіаційній безпеці

2 грудня 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
За Запорізькою АЕС стався повний блекаут — є загроза радіаційній безпеці
Запорізька АЕС. Фото: Міненерго
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Запорізькій АЕС вночі, 2 грудня, сталося повне відключення електропостачання. Це створює ризик радіаційної небезпеки.

Про це повідомляє Міненерго.

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Повідомляється, що 1 грудня ввечері було пошкоджено лінію електропередач "Запорізька ТЕС — Феросплавна" з напругою 330 кВ, що забезпечувала подачу електроенергії від української енергетичної системи до станції.

Останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" з напругою 750 кВ було відключено о 02:31 під час повітряної тривоги.

"Через відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС перейшла на роботу від дизельних генераторів. Було запущено 20 дизельних генераторів, з яких згодом у роботі залишилося вісім", — йдеться у повідомленні.

Радіаційна небезпека на Запорізькій АЕС

У Міненерго вказують, що особливу небезпеку становлять чотири енергоблоки, особливо у світлі того, що окупаційні сили використовували їх, порушуючи умови ліцензії на експлуатацію реакторних установок, видану українським регулятором, і підтримували їх у гарячому стані.

Тобто відключення головних циркуляційних насосів, що охолоджують реактор, змушує реакторну установку працювати в режимі природної циркуляції, що є важким режимом для реактора і може призвести до відмови обладнання. Необхідно терміново перевести енергоблок у холодний стан.

У компанії наголосили, що чергове відключення електропостачання загрожує ядерній та радіаційній безпеці.

ЗАЄС
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, через некомпетентність російського керівництва на Запорізькій АЕС у п'ятому енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру до другого. Наслідком аварії може стати втрата цілісності трубок парогенераторів.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що зараз відбувається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції . За його словами, ситуація стратегічно не змінилася.

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