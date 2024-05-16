Миллиардер из США Фрэнк МакКорт создает консорциум для покупки TikTok

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чоу

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американский миллиардер и магнат недвижимости Фрэнк МакКорт заявил, что собирает консорциум для приобретения американского бизнеса TikTok. Инвесторы надеются извлечь выгоду от нового федерального закона, требующего, чтобы китайская материнская компания TikTok продала популярную платформу. В противном случае соцсеть будет запрещена.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Как отмечается, МакКорт организует тендер с инвестиционным банком Guggenheim Securities. Если продажа состоится, бывший владелец Los Angeles Dodgers планирует реструктуризировать TikTok и предоставить людям больше свободы действий "в цифровых данных", переведя платформу на протокол с открытым исходным кодом, который обеспечивает большую прозрачность.

МакКорт сказал, что он не пользуется TikTok лично, но его бизнес и проекты, ориентированные на интернет, используют эту соцсеть. Это предложение является продолжением его давнего интереса к перестройке интернета с улучшенной защитой конфиденциальности данных.

Маккарт также создал проект Project Liberty. Согласно веб-сайту организации, он основал его для "создания новой цифровой гражданской архитектуры более безопасного и здорового интернета".

Сейчас его идея переработать TikTok уже получила поддержку известного социального психолога Джонатана Хайдта, чья книга "Тревожнее поколение" посвящена тому, как смартфоны и социальные сети способствовали кризису психического здоровья среди молодых людей.

"Мы подумали, что это действительно фантастическая возможность ускорить создание альтернативного интернета", — сказал МакКорт.

Другие инвесторы, в том числе бывший министр финансов Стивен Мнучин, выразили желание приобрести TikTok. Однако материнская компания ByteDance уже заявила, что не планирует продавать платформу. Некоторые эксперты также отметили, что китайское правительство вряд ли одобрит продажу, особенно если она будет включать алгоритмы рекомендаций видео.

МакКорт сказал, что его не интересует текущий алгоритм TikTok, поскольку системы рекомендаций сверху вниз противоречат его взглядам на то, как следует управлять такими платформами. Он также считает, что ByteDance в какой-то момент продаст бизнес TikTok в США. Однако сейчас китайская компания продолжает бороться с законом, который может разрушить один из ее самых прибыльных рынков.

Напомним, мы писали, что TikTok готовит убийцу Instagram. В последние несколько дней пользователи TikTok получают всплывающие сообщения о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями.

Ранее в США Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны. Также с момента объявления намерения запретить TikTok многие американские пользователи этой соцсети высказались против этого.