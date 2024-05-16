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Заборона TikTok — у США з'явився претендент на придбання китайської соцмережі

16 травня 2024 13:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Мільярдер з США Френк МакКорт створює консорціум для покупки TikTok
Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чоу
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американський мільярдер і магнат нерухомості Френк МакКорт заявив, що він збирає консорціум для придбання американського бізнесу TikTok. Інвестори сподіваються отримати вигоду від нового федерального закону, який вимагає, щоб китайська материнська компанія TikTok продала популярну платформу. В іншому  разі соцмережа буде заборонена.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як Френк МакКорт збирається купувати TikTok

Як зазначається, МакКорт організує тендер з інвестиційним банком Guggenheim Securities. Якщо продаж відбудеться, колишній власник Los Angeles Dodgers планує реструктуризувати TikTok і надати людям більше свободи дій "щодо їх цифрових даних", перевівши платформу на протокол із відкритим вихідним кодом, який забезпечує більшу прозорість.

МакКорт сказав, що він не користується TikTok особисто, але його бізнес та проєкти, орієнтовані на інтернет використовують цю соцмережу. Ця пропозиція є продовженням його давнього інтересу до перебудови інтернету з покращеним захистом конфіденційності даних.

МакКорт також створив проєкт Project Liberty. Згідно з веб-сайтом організації, він започаткував його для "створення нової цифрової цивільної архітектури більш безпечного та здорового інтернету".

Наразі його ідея переробити TikTok вже отримала підтримку відомого соціального психолог Джонатана Хайдта, чия книга "Тривожне покоління" присвячена тому, як смартфони та соціальні мережі сприяли кризі психічного здоров'я серед молодих людей.

"Ми подумали, що це справді фантастична можливість прискорити створення альтернативного інтернету", — сказав МакКорт.

Інші інвестори, у тому числі колишній міністр фінансів Стівен Мнучін, висловили бажання придбати TikTok. Проте, материнська компанія ByteDance вже заявила, що не планує продавати платформу. Деякі експерти також зазначили, що китайський уряд також навряд чи схвалить продаж, особливо якщо він включатиме алгоритми рекомендацій відео.

МакКорт сказав, що його не цікавить поточний алгоритм TikTok, оскільки системи рекомендацій "згори донизу" суперечать його поглядам на те, як слід керувати такими платформами. Він також вважає, що ByteDance у якийсь момент продасть бізнес TikTok у США. Проте наразі китайська компанія бореться із законом, що може зруйнувати один із її найприбутковіших ринків.

Нагадаємо, ми писали, що TikTok готує вбивцю Instagram. Протягом останніх кількох днів користувачі TikTok отримують спливаючі повідомлення про новий додаток TikTok Notes для обміну фотографіями.

Раніше в США Палата представників ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни. Також з моменту оголошення наміру заборонити TikTok чимало американських користувачів цієї соцмережі висловилися проти цього.

США
Китай
соцмережі
TikTok
технології
бізнес

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